O Σύνδεσμος των οδηγών Formula 1 καλεί την FIA να μεταχειρίζεται τους οδηγούς με αξιοπρέπεια και διαφάνεια, μετά την επιβολή ποινών για υβριστική γλώσσα.

Οι οδηγοί της Formula 1 ένωσαν τις φωνές τους, μέσω μιας ανοιχτής επιστολής του Συνδέσμου τους Grand Prix Drivers' Association (GPDA), ζητώντας από τον πρόεδρο της FIA, Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγέμ, να τους αντιμετωπίζει ως ενήλικες. Η ανοιχτή επιστολή αναρτήθηκε στον νέο λογαριασμό του GPDA στο Instagram, με αφορμή την επιβολή ποινών για υβριστική γλώσσα. Ο Μαξ Φερστάπεν αναγκάστηκε να εκτελέσει «κοινωνική εργασία» για τα σχόλιά του στη συνέντευξη Τύπου της Σιγκαπούρης, ενώ ο Σαρλ Λεκλέρκ τιμωρήθηκε με πρόστιμο 10.000 ευρώ στο Μεξικό.

Ο GPDA τονίζει ότι οι οδηγοί κατανοούν την ανάγκη τήρησης των αποφάσεων, αλλά ζητούν να μη χρησιμοποιείται ο Τύπος για την επικοινωνία θεμάτων όπως το ζήτημα των κοσμημάτων, που είχε στοχοποιήσει τον Λιούις Χάμιλτον το 2022. Οι οδηγοί επισημαίνουν τη διαφορά ανάμεσα σε υβριστική γλώσσα που προσβάλλει και σε εκφράσεις που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν περιστατικά ή καταστάσεις χωρίς πρόθεση προσβολής. Παράλληλα, καλούν τον Μπεν Σουλαγέμ να αναθεωρήσει τη γλώσσα και το ύφος του όταν απευθύνεται στους οδηγούς, σημειώνοντας πως και εκείνος οφείλει να επιδεικνύει τον ίδιο σεβασμό.

Στην επιστολή, ο GPDA εκφράζει επίσης τη διαφωνία του με τα χρηματικά πρόστιμα, υποστηρίζοντας ότι η χρήση τους προσδίδει αρνητική εικόνα στο άθλημα. Επισημαίνει πως, εδώ και τρία χρόνια, οι οδηγοί ζητούν οικονομική διαφάνεια σχετικά με το πού πηγαίνουν τα χρήματα που συγκεντρώνονται από τα πρόστιμα, ενώ παράλληλα υπογραμμίζουν ότι πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς –FIA, F1, ομάδες και GPDA– να συναποφασίζουν πώς να διατίθενται τα ποσά. Η ανάγκη για διαφάνεια υπενθυμίζει τη σημασία της ενότητας και του αλληλοσεβασμού που πρέπει να διέπουν το άθλημα - μια θεματική με την οποία έχουμε ασχοληθεί αρκετά κι εμείς εδώ στο gmotion.

Οι τρέχουσες εξελίξεις υπογραμμίζουν ότι η σχέση των οδηγών με τη FIA δεν είναι πάντα ρόδινη, με τον GPDA να υπενθυμίζει ότι οι οδηγοί παίζουν ζωτικό ρόλο στην προβολή του αθλήματος και στην προώθηση της ασφάλειας. Ο Τζορτζ Ράσελ, διευθυντής του GPDA, ο τέσσερις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής Σεμπάστιαν Φέτελ και ο πρόεδρος του GPDA, Αλεξάντερ Βουρτς, υπογράφουν την επιστολή, ζητώντας διάλογο και συνεργασία.

Ολόκληρη η ανοιχτή επιστολή του GPDA

Ανοιχτή Επιστολή για τη «Συμπεριφορά των Οδηγών»

«Όπως συμβαίνει σε κάθε άθλημα, οι αθλητές πρέπει να αποδέχονται τις αποφάσεις της ανώτατης αρχής, είτε τους αρέσουν είτε όχι, ακόμη και αν διαφωνούν. Το ίδιο ισχύει και για τους οδηγούς, που κατανοούν πλήρως αυτή την αρχή.

Οι οδηγοί μας είναι επαγγελματίες, αγωνιζόμενοι στην κορυφαία κατηγορία του διεθνούς μηχανοκίνητου αθλητισμού. Είναι οι μονομάχοι της Formula 1, που κάθε αγωνιστικό Σαββατοκύριακο προσφέρουν μοναδικό θέαμα στους φιλάθλους.

Όσον αφορά τη χρήση υβριστικής γλώσσας, υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε ύβρεις με πρόθεση να προσβάλουν και σε πιο απλές εκφράσεις που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν, για παράδειγμα, κακό καιρό ή καταστάσεις στην οδήγηση. Ζητούμε από τον Πρόεδρο της FIA να εξετάσει και τη δική του γλώσσα όταν μιλά στους οδηγούς μας ή για αυτούς, είτε σε δημόσια φόρα είτε κατ' ιδίαν. Επιπλέον, οι οδηγοί μας είναι ενήλικες και δεν χρειάζονται εντολές μέσω των ΜΜΕ για ζητήματα τόσο ανούσια όσο τα κοσμήματα και τα εσώρουχα.

Ο GPDA έχει επανειλημμένα εκφράσει την άποψή της ότι τα χρηματικά πρόστιμα δεν είναι κατάλληλα για το άθλημά μας. Τα τελευταία τρία χρόνια, ζητούμε από τον Πρόεδρο της FIA να αποκαλύψει πώς κατανέμονται αυτά τα χρήματα και πού δαπανώνται. Έχουμε επίσης μεταφέρει τις ανησυχίες μας για την αρνητική εικόνα που φέρνουν στο άθλημα τα χρηματικά πρόστιμα. Ζητούμε εκ νέου οικονομική διαφάνεια και άμεσο, ανοικτό διάλογο με εμάς. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς θα πρέπει να συναποφασίζουν για το πού θα διατίθενται τα χρήματα, προς όφελος του αθλήματος.

Ο GPDA επιθυμεί να συνεργαστεί εποικοδομητικά με όλους τους εμπλεκόμενους, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου της FIA, για να προάγει το άθλημά μας προς όφελος όλων: αυτών που εργάζονται σε αυτό, πληρώνουν για αυτό, το παρακολουθούν και το αγαπούν. Εμείς κάνουμε το καθήκον μας.

Με εκτίμηση,

Οι Διευθυντές και ο Πρόεδρος της GPDA εκ μέρους των Οδηγών της Formula 1

#RacingUnited for our Safety, our Sport, our Fans.»

Φωτογραφία: Red Bull Content Pool