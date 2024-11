Το πρώτο βήμα για την ιστορική επικράτηση στο Ιντερλάγκος του πρωταθλητή της Formula 1 έγινε με τις έξι προσπεράσεις στον εναρκτήριο γύρο.

Η νίκη του Μαξ Φερστάπεν στο Grand Prix Βραζιλίας, ισοφάρισε την τέταρτη καλύτερη επίδοση στην ιστορία της Formula 1 για επικράτηση από χαμηλή θέση στο grid. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής είδε πρώτος την καρό σημαία αν και εκκίνησε 17ος και έκανε έτσι το αποφασιστικό βήμα για τον τέταρτο συνεχόμενο τίτλο του στο θεσμό.

Για να φτάσει όμως στο σημείο να διεκδικεί και εν τέλει να κατακτήσει τη νίκη, ο Φερστάπεν έκανε έναν εντυπωσιακό πρώτο γύρο, περνώντας στην βρεγμένη πίστα του Ιντερλάγκος 6 μονοθέσια. Έτσι από 17ος ανέβηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα 11ος.

Μπορείτε να απολαύσετε τις κινήσεις του Ολλανδού της Red Bull Racing μέσα από την onboard κάμερα στο μονοθέσιό του.

The start that got Max from P17 ➡️ P11 in one lap‼️#F1 || #BrazilGP 🇧🇷 pic.twitter.com/62M4E89uo0