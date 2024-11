Ο Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull πήρε μια τεράστια νίκη στο βρεγμένο Ιντερλάγκος, συο Alpine στο βάθρο, 6ος ο Νόρις.

Το «μαραθώνιο» Grand Prix Βραζιλίας, ο 21ος φετινός αγώνας της Formula 1, αφού πέρασε από «σαράντα κύματα» με τις κατατακτήριες να αναβάλλονται για την Κυριακή και τον αγώνα να αλλάζει ώρα, τελικά ολοκληρώθηκε και όντως είχε αποφασιστική σημασία για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Στη βρεγμένη πίστα του Ιντερλάγκος, και έπειτα από μία αποτυχημένη εκκίνηση και μία διακοπή με κόκκινη σημαία, νικητής αναδείχτηκε ο Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull, παρότι ξεκίνησε από τη 17η θέση. Ο Ολλανδός συνδύασε ταχύτητα και αποτελεσματικότητα, εκμεταλλεύτηκε απολύτως όλες τις ευκαιρίες που του παρουσιάστηκαν για να επιστρέψει στις νίκες μετά από πολύ καιρό.

STARTS P17, FINISHES P1 🤩



MAX VERSTAPPEN WINS THE 2024 SAO PAULO GRAND PRIX!!



What an extraordinary drive 👏👏👏#F1 #BrazilGP November 3, 2024

Τον καλύτερο φετινό της αγώνα και ίσως τον καλύτερο στην πρόσφατη ιστορίας της, έκανε η Alpine F1, που είδε και τους δύο οδηγούς της να ανεβαίνουν στο βάθρο, με τον Εστεμπάν Οκόν στη 2η θέση και τον Πιέρ Γκασλί στην 3η. Ο Φερστάπεν με αυτήν τη νίκη πήρε τεράστιο προβάδισμα στη μάχη του τίτλου, ιδιαίτερα συνδυασμό με τον μέτριο αγώνα του Λάντο Νόρις της McLaren, που τερμάτισε στην 5η θέση.

Εκκίνηση (αποτυχημένη)

Αφού πέρασαν από τον «γολγοθά» του Σπριντ, των κατατακτήριιων που αναβλήθηκαν και των επεισδιακών κατατακτήριων της Κυριακής, 18 μονοθέσια πήραν τις θέσεις τους στο grid. Ο Άλμπον δεν εμφανίστηκε καν για τον αγών και ο Σάινθ ξεκινούσε από το pit lane. Δεν έβρεχε την ώρα της εκκίνησης, αλλά η πίστα ήταν ακόμα βρεγμένη και περαιτέρω βροχή προβλεπόταν για τη συνέχεια, οπότε όλοι είχαν τα ενδιάμεσα ελαστικά της Pirelli στα μονοθέσιά τους.

Τα δράματα όμως δεν είχαν τελειώσει. Στο γύρο σχηματισμού, ο Λανς Στρολ έχασε τον έλεγχο της Aston Martin, είχε μια μικρή επαφή με την μπαριέρα και έμεινε ακινητοποιημένος στην αμμοπαγίδα. Η εκκίνηση δεν έγινε και οι οδηγοί έκαναν και ένα δεύτερο γύρο σχηματισμού, μόνο και μόνο για να ξαναέρθουν στο grid.

Stroll is off on the formation lap and can't get going again 😖



We will have another formation lap #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/my5mG61hBz November 3, 2024

Η ένταση ήταν πολύ μεγάλη και ο Λάντο Νόρις δεν απέφυγε ένα σοβαρό λάθος. Ο Βρετανός βρισκόταν στην pole και ξεκίνησε το δεύτερο γύρο σχηματισμού χωρίς να πάρει εντολή από τη διεύθυνση αγώνα. Οι αγωνοδίκες σημείωσαν το συμβάν και μια πιθανή ποινή κρεμόταν πάνω από το κεφάλι του Νόρις.

Μετά από μια 10λεπτη διακοπή, όλα ξεκίνησαν ξανά από την αρχή. Έγινε άλλος ένας γύρος σχηματισμού και οι οδηγοί πήραν ξανά τις θέσεις τους στην εκκίνηση, με δύο κενές θέσεις αυτήν τη φορά, καθώς στην απουσία του Άλμπον προστέθηκε και αυτή του Στρολ. Ταυτόχρονα, ξεκίνησε να βρέχει.

Εκκίνηση (επιτυχημένη)

Τα κόκκινα φώτα έσβησαν και ο Ράσελ έκανε καλύτερη εκκίνηση και έστριψε πρώτος, μπροστά από τον Νόρις. Ο Τσουνόντα κράτησε την 3η θέση, όπως και ο Οκόν την 4η, μπροστά από τους Λεκλέρ και Λόσον, με τους Πιάστρι και Αλόνσο να δίνουν μάχη για την 7η θέση, στην οποία κέρδισε ο Αυστραλός της McLaren.

Ο Φερστάπεν έκανε εκαιρετική εκκίνηση και ήδη από τον πρώτο γύρο βρισκόταν στη 10η θέση, 7 θέσεις μπροστά από αυτήν που ξεκίνησε, έχοντας μάλιστα προσπεράσει τον Χάμιλτον σε αυτήν την πορεία. Ο Πέρεζ αντίθετα είχε ένα τετακέ και έπεσε στην τελευταία θέση.

Ο άρχοντας της βροχής Φερστάπεν

Με τη βροχή αρχικά να δυναμώνει και μετά να ελαττώνεται, ο Νόρις ανέβασε το ρυθμό του και άρχισε να πλησιάζει τον Ράσελ, ενώ ο «αφηνιασμένος» Φερστάπεν πέρασε διαδοχικά τους Γκασλί και Αλόνσο για να ανέβει στην 8η θέση και να βάλει στο στόχαστρο τον Πιάστρι.

Ούτε ο Πιάστρι όμως κατάφερε να σταματήσει την πορεία του Ολλανδού, ο οποίος μέσα σε μόλις 10 γύρους είχε κερδίσει 10 θέσεις και από τη 17η είχε ανέβει στη 10η. Εκπόμενος στόχος ήταν ο Λόσον, ο οποίος δεν αποδείχτηκε σοβαρό εμπόδιο και ο Φερστάπεν σύντομα βρισκόταν στην 6η θέση. Ο πρωταθλητής με τη Red Bull σε εκείνο το σημείο ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην πίστα, σημαντικά πιο γρήγορος από το δίδυμο Ράσελ-Νόρις στην κορυφή.

LAP 10/70



Max is making this look easy! 🤩



He dives down the inside at Turn 1 and just like that he's past Piastri and up to P7 #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/K4EOfL3kGx — Formula 1 (@F1) November 3, 2024

Μιλώντας για την κορυφή, ο Ράσελ παρέμενε στην πρώτη θέση, με τον Νόρις όμως να τον ακολουθεί κατά πόδας και να μην τον αφήνει να ανασάνει. Πίσω τους όμως είχε δημιουργηθεί ένα μεγάλο κενό, με τον Τσουνόντα να βρίσκεται 8 δευτερόλεπτα μακριά και να καταδιώκεται από το γκρουπ των Οκόν, Λεκλέρ και Φερστάπεν.

Ο Λεκλέρ κάνει την πρώτη κίνηση

Οι γύροι περνούσαν και τα ενδιάμεσα ελαστικά άρχισαν να φθείρονται, οπότε οι ομάδες άρχισαν να σκέφτονται τη στρατηγική τους. Όταν η βροχή έδειξε να δυναμώνει ξανά, η Ferrari κάλεσε τον Λεκλέρ στα pit για να του βάλει φρέσκα ενδιάμεσα ελαστικά. Ο Λεκλέρ όμως επέστρεψε στην πίστα στη 12η θέση, πίσω από τη μάχη του Μπέρμαν με τον Χάμιλτον και στην ουσία έχανε χρόνο γιατί δεν μπορούσε να περάσει.

LAP 25/70



Leclerc pits! On goes a fresh set of inters and he returns to the track in P13 #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/9e5DVfGGBE — Formula 1 (@F1) November 3, 2024

Λίγο αργότερα για όσους δεν είχαν κάνει pitstop ήρθε λίγο αργότερα, όταν ο Χούλκενμπεργκ έμεινε ακινητοποιημένος στην πίστα και το Εικονικό Αυτοκίνητο Ασφαλείας έκανε την εμφάνισή του. Ο Χούλκενμπεργκ όμως ξαναξεκίνησε μόνος του και το VSC έφυγε, λίγο πριν ο Ράσελ και ο Νόρις μπουν στα pit.

Ο Οκόν δεν μπήκε για αλλαγή ελαστικών και έμεινε στην πρωτοπορία του αγώνα, μπροστά από τον Φερστάπεν, που είχε πλέον ανέβει στη 2η θέση, και τον Γκασλί. Ο Νόρις κατάφερε να περάσει τον Ράσελ και ήταν 4ος, με τον Βρετανό της Mercedes στην 5η θέση.

Κόκκινη σημαία

Η βροχή δυνάμωσε ακόμα περισσότερο και λίγο μετά την προσπέραση του Νόρις το Αυτοκίνητο Ασφαλείας έκανε την εμφάνισή του. Οι Τσουνόντα, Λόσον, Πέρεζ και Ζου είχαν βάλει βρόχινα ελαστικά ενώ όλοι οι υπόλοιποι συνέχιζαν με τα ενδιάμεσα.

Ενώ το Αυτοκίνητο Ασφαλείας βρισκόταν στην πίστα, ο Φράνκο Κολαπίντο είχε έξοδο και διέλυσε το μονοθέσιο της Williams στις μπαριέρες. Η Διεύθυνση του αγώνα δεν είχε άλλη επιλογή από το να διακόψει προσωρινά τον αγώνα με κόκκινη σημαία και όλοι επέστρεψαν στα pit. Μεγάλος κερδισμένος από αυτό ήταν ο Φερστάπεν, που βρισκόταν στη 2η θέση πίσω από τον Οκόν και όταν ο αγώνας θα ξεκινούσε ξανά θα είχε φρέσκα ελαστικά.

LAP 32/70: 🔴 RED FLAG 🔴



With the Safety Car still circulating, Colapinto has crashed into the barriers 💥



The remaining drivers return to the pits #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/hcakPrw9ZR — Formula 1 (@F1) November 3, 2024

Επανεκκίνηση

Μετά τη διακοπή, τα μονοθέσια επέστρεψαν στην πίστα πίσω από το Αυτοκίνητο Ασφαλείας. Η ένταση της βροχής είχε μειωθεί αλλά το νερό στην επιφάνεια ήταν ακόμα πολύ. Έτσι, η Διεύθυνση Αγώνα αποφάσισε η επανεκκίνηση να γίνει πίσω από το Αυτοκίνητο Ασφαλείας και όχι από στάση.

Όταν το SC έφυγε από τη μέση και οι οδηγοί μπορούσαν να τρέξουν ξανά, ο Οκόν έκανε ό,τι χρειαζόταν και διατήρησε την πρώτη θέση από τον Φερστάπεν. Ο Γκασλί κράτησε την 3η θέση αλλά η προσπάθεια του Νόρις για επίθεση δεν πήγε τόσο καλά, αφού ο Βρετανός βγήκε εκτός για λίγο πίστας και έχασε την 4η θέση από τον Ράσελ.

Πιο πίσω, ο Λεκλέρ πέρασε αμέσως τον Τσουνόντα για την 6η θέση, όπως έκανε λίγο μετά και ο Πιάστρι, ρίχνοντας τον Ιάπωνα στην 8η. Ο Χάμιλτον βρήκε ρυθμό και περνώντας τον Αλόνσο ανέβηκε στην 9η θέση, με τον Ισπανό της Aston Martin να κλείνει τη 10άδα.

Αυτοκίνητο Ασφαλείας Νο 2

LAP 40/69: ⚠️ SAFETY CAR ⚠️

Now Sainz slides into the barriers - that's his second visit today 😖#F1 #BrazilGP

LAP 40/69: ⚠️ SAFETY CAR ⚠️



Now Sainz slides into the barriers - that's his second visit today 😖#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/EBnPlQq9jO — Formula 1 (@F1) November 3, 2024

Αυτήν τη φορά στην επανεκκίνηση ο Φερστάπεν πέρασε τον Οκόν και πήρε την πρωτοπορία από τον Γαλλο της Alpine. Ο Γκασί άντεξε στις επιθέσεις ενώ ο Λεκλέρ έκανε εκπληκτική επανεκκίνηση και πέρασε στην 4η θέση, μπροστά από τον Ράσελ. Ο Νόρις έκανε ένα μικρό λάθος και βγήκε για λίγο εκτός πίστας, κάτι που τον έριξε στην 7η θέση, πίσω από τον Πιάστρι, τον οποίο βέβαια γρήγορα ξαναπέρασε. Τσουνόντα και Λόσον ακολουθούσαν ενώ ο Αλόσο που αρχικά ήταν 10ος επίσης βγήκε εκτός πίστας και ο Πέρεζ ανέβηκε και μπήκε στους βαθμούς.

Αγώνας κομμένος και ραμμένος για τον Φερστάπεν

Από τη στιγμή που ο Μαξ Φερστάπεν βρέθηκε στην πρωτοπορία του αγώνα και με καθαρή πίστα μπροστά του, άρχισε να κάνει τα δικά του, δηλαδή να γράφει πολύ γρήγορους γύρους και να ανοίγει τη διαφορά. Σύντομα άφησε πολύ πίσω του τον Οκόν και δεν ανησυχούσε πια για όσα γίνονταν πίσω του.

Αυτά που γίνονταν πίσω του ήταν ότι ο Λεκλέρ έκανε ένα λάθος που επέστρεψε στον Ράσελ να τον ξαναπεράσει για την 4η θέση ενώ άρχισε να νιώθει και την πίεση του Νόρις, ο οποίος προσπαθούσε απεγνωσμένα να κερδίσει τις χαμένες θέσεις.

Κι ενώ ο Φερστάπεν στην πρώτη θέση έγραφε ταχύτερους γύρους, πίσω του τα λάθη και οι μάχες συνεχίζονταν. Ο Ράσελ στην 4η θέση προσπαθούσε να πιέσει τον Γκασλί αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Ο Λεκλέρ κρατούσε με επιτυχία πίσω του τον Νόρις, ο οποίος δεν ένιωθε πίεση από τον Πιάστρι, ο οποίος μάλιστα έκανε ένα μικρό λάθος και προσωρινά έχασε την 7η θέση από τον Τσουνόντα.

Ο Πιάστρι άλλωστε είχε μια ποινή 10 δευτερολέπτων να εκτίσει και πάσχιζε να ανοίξει διαφορά από τον Τσουνόντα. Οι Λόσον, Χάμιλτον και Τσουνόντα είχαν μια ωραία τριπλή μάχη, με τον Νεοζηλανδό να διατηρείται μπροστά από τους πολύ πιο έμπειρους αντιπάλους του.

Μέχρι το τέλος του αγώνα ο Φερστάπεν όχι απλώς δεν απειλήθηκε αλλά πήρε τη νίκη με την «αυτοκρατορική» διαφορά των σχεδόν 20 δευτερολέπτων. Οι Οκόν και Γκασλί τερμάτισαν 2ος και 3ος αντίστοιχα, σε έναν εξαιρετικό αγώνα για την Alpine και ανέβηκαν στο βάθρο. Ο Ράσελ πήρε την 4η θέση και ο Λεκλέρ την 5η, ενώ ο Νόρις ολοκλήρωσε έναν αγώνα που προβλεπόταν να του δώσει ώθηση στη διεκδίκηση του τίτλου στην πενιχρή 6η θέση. Ακολούθησαν οι Πιάστρι, Τσουνόντα, Λόσον και Χάμιλτον.

Το Πρωτάθλημα Οδηγών πήρε νέα τροπή, με τον Μαξ Φερστάπεν πλέον να προηγείται κατά 62 βαθμούς του Λάντο Νόρις και με τρία GP να απομένουν. Μετά το μαραθώνιο 3ήμερο στη Βραζιλία, το αγωνιστικό πρόγραμμα της Formula 1 έχει κενό δύο εβδομάδων, πριν από το επόμενο Grand Prix στο Λας Βέγκας το 3ήμερο 21-23 Νοεμβρίου.

Αποτελέσματα

Φωτογραφία: Red Bull Content Pool