Ο Ισπανός οδηγός της Aston Martin έζησε πολύ άσχημες στιγμές στον αγώνα του Σάο Πάουλο, τον οποίο θα εγκατέλειπε υπό άλλες συνθήκες.

Για ένα ακόμη αγωνιστικό τριήμερο ο Φερνάντο Αλόνσο και η Aston Martin κινήθηκαν στη μετριότητα. Η AMR24 ήταν πολύ αργή έναντι των άμεσων ανταγωνιστών της και η βρετανική ομάδα έφυγε από τη Βραζιλία με μηδέν βαθμούς.

Σαν να μην έφτανε αυτό, οι Φερνάντο Αλόνσο και Λανς Στρολ είχαν ατυχήματα τα οποία προκάλεσαν σημαντικές ζημιές στα μονοθέσιά τους. Οι μηχανικοί έκαναν αγώνα δρόμου ώστε να μπορέσουν και οι δύο AMR24 να πάρουν εκκίνηση, ωστόσο ο αγώνας αποδείχθηκε καταστροφικός.

Ο Στρολ είχε ατύχημα στο γύρο σχηματισμού με πρόβλημα στα φρένα και ο Αλόνσο υπέφερε από πόνους στην πλάτη λόγω έντονων αναπηδήσεων. Ο δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής ανέφερε πως παρά τη δύσκολη κατάσταση στην οποία ήταν, ήθελε να τερματίσει τον αγώνα: «Είχα πάρα πολλές αναπηδήσεις και πολύ porpoising για κάποιο λόγο στο δεύτερο μισό του αγώνα. Δεν ξέρω γιατί, αλλά ήταν ένας πολύ δύσκολος αγώνας. Ήμασταν εκτός βαθμών. Σε άλλη περίπτωση θα είχα εγκαταλείψει. Όμως οι μηχανικοί έκαναν φανταστική δουλειά για να ετοιμάσουν το μονοθέσιο ώστε να βρίσκεται στο grid για την εκκίνηση, οπότε έπρεπε να το κάνω γι’ αυτούς».

Alonso fan or not, all the respect to him refusing to let the race end in a double retirement for the mechanics who worked so hard fixing the cars pic.twitter.com/w7wOWbDcwL