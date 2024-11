Η βρετανική ομάδα (λέει ότι) δεν ενδιαφερόταν ποτέ για το Πρωτάθλημα Οδηγών και πλέον επικεντρώνεται στην κατάκτηση του τίτλου στους Κατασκευαστές.

Το Grand Prix Βραζιλίας ήταν ένα βαρύ πλήγμα τις πιθανότητες του Λάντο Νόρις να πλησιάσει τον Μαξ Φερστάπεν στο πρωτάθλημα οδηγών. Ο Ολλανδός κέρδισε τον αγώνα και ο Βρετανός της McLaren τερμάτισε μόλις 6ος, χάνοντας μία πολύ μεγάλη ευκαιρία να μειώσει τη διαφορά, μιας και εκκίνησε από την 1η θέση.

Πλέον η μεταξύ τους διαφορά είναι 62 βαθμοί και στον επόμενο αγώνα στο Λας Βέγκας ο Φερστάπεν μπορεί να κατακτήσει μαθηματικά το φετινό πρωτάθλημα. Με τον οδηγό της Red Bull Racing σε θέση ισχύος, στη McLaren Racing στρέφουν πλέον το βλέμμα τους στη μάχη του τίτλου στους κατασκευαστές.

Ο επικεφαλής της McLaren, Αντρέα Στέλα, θέλησε να ξεκαθαρίσει ποιος ήταν εξ’ αρχής ο πρώτος στόχος για την ομάδα του στη φετινή σεζόν: «Στο πρωτάθλημα κατασκευαστών δεν αλλάζει κάτι για εμάς. Ήταν ανέκαθεν η προτεραιότητά μας. Ακόμη κι όταν έπρεπε να πάρουμε απόφαση για να στηρίξουμε έναν οδηγό έναντι ενός άλλου, ήταν πάντα κάτι το δευτερεύον ώστε να μεγιστοποιήσουμε τους βαθμούς που θα κατακτούσαμε για το πρωτάθλημα κατασκευαστών».

Επιπλέον ο Στέλα μίλησε για τον Νόρις και την προσέγγισή του στη μάχη του τίτλου: «Δεν πιστεύω πως ο Λάντο είχε ποτέ του πίεση για το πρωτάθλημα οδηγών. Απολαύσαμε την περιπέτεια που ζήσαμε ακόμη κι αν μερικές φορές δεν είχαμε κάνει κάποια λάθη. Μαθηματικά μπορούμε να πάρουμε το πρωτάθλημα οδηγών, όμως πιστεύω πως από τους επόμενους αγώνες οι Λάντο και Όσκαρ απλώς θα προσπαθήσουν να κερδίσουν αγώνες».

