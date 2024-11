Ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull Racing πλησίασε ακόμη πιο κοντά στην κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος της Formula 1.

Έπειτα από μία εντυπωσιακή εμφάνιση στην πίστα του Ιντερλάγκος, ο Μαξ Φερστάπεν κατέκτησε τη νίκη στο Grand Prix Βραζιλίας. Ο Ολλανδός εκκίνησε από τη 17η θέση στη σειρά εκκίνησης και κέρδιζε τη μία θέση μετά την άλλη μέχρι να φτάσει στην κορυφή.

Στην αντίπερα όχθη, ο μοναδικός αντίπαλός του για το πρωτάθλημα, ο Λάντο Νόρις, είχε έναν εφιαλτικό αγώνα γεμάτο λάθη και μικρή δόση ατυχίας. Για μία ακόμη φορά ο Βρετανός έχασε την 1η θέση στην εκκίνηση και στη συνέχεια υποχωρούσε στην κατάταξη. Εν τέλει τερμάτισε στην 6η θέση και είδε τη διαφορά του από τον Μαξ Φερστάπεν να αυξάνεται κατά 18 βαθμούς.

Πλέον η διαφορά των δύο στο πρωτάθλημα οδηγών είναι 62 βαθμοί με τρία Grand Prix να απομένουν για το τέλος της σεζόν. Το αποτέλεσμα της Βραζιλίας έφερε σε απόσταση «αναπνοής» τον Φερστάπεν από την κατάκτηση του τέταρτου τίτλου της πλούσιας καριέρας του.

Στα τρία αγωνιστικά τριήμερα που απομένουν ο μέγιστος αριθμός βαθμών που μπορεί να κατακτήσει κάποιος είναι 86. Αυτό προκύπτει από τους 75 βαθμούς της νίκης στα GP, τους 8 βαθμούς της νίκης στον Αγώνα Σπριντ του Κατάρ και τους 3 βαθμούς για τον ταχύτερο γύρο.

Με δεδομένο πως ο Φερστάπεν έχει διαφορά 62 βαθμούς διαφορά από τον Νόρις, το μόνο που χρειάζεται να κάνει είναι να συλλέξει 24 βαθμούς στα επόμενα τρία Grand Prix για να εξασφαλίσει το φετινό πρωτάθλημα. Επιπλέον, σε περίπτωση που ο Νόρις δεν μειώσει κατά τουλάχιστον 2 βαθμούς τη διαφορά στον αγώνα του Λας Βέγκας που ακολουθεί (21-23 Νοεμβρίου), ο Φερστάπεν θα αναδειχθεί αυτόματα πρωταθλητής.

DRIVER STANDINGS (after 21/24 rounds)



