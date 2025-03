Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής είναι το νέο πρόσωπο του επίσημου videogame της Formula 1, το οποίο έχει ανανεωθεί για το 2025.

H μεταγραφή του Λιούις Χάμιλτον από την Mercedes στην Ferrari έχει αλλάξει σημαντικά το σκηνικό της Formula 1 το 2025. Ο πιο πετυχημένος οδηγός του θεσμού συμμετέχει στους αγώνες με την πιο δημοφιλή ομάδα του πρωταθλήματος και μαγνητίζει τα βλέμματα σε κάθε Grand Prix.

Αυτή η συνεργασία δεν μένει ανεκμετάλλευτη σε κανέναν τομέα, καθώς ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής είναι το κεντρικό πρόσωπο του νέου videogame F1 25. Ο ίδιος ο Βρετανός ανέβασε πριν από μερικές ημέρες το εξώφυλλο στους λογαριασμούς του στα social media, σχολιάζοντας «εμβληματικό», το όνομα δηλαδή της premium έκδοσης.

Three stories to define the season 📔 Introducing the cover stars of #F125 Standard Edition: Oscar Piastri, Carlos Sainz & Ollie Bearman! ⭐⭐⭐ Full game reveal, tomorrow 📺 https://t.co/fB3z11gNWu pic.twitter.com/FkVPaaylKD

Το τρέιλερ για το F1 25 έδειξε την επιστροφή του «Breaking Point», μία θεματική ενότητα στην οποία οι gamers θα μπορούν να ζήσουν την εμπειρία μία ιστορίας βγαλμένη από σενάριο του Χόλιγουντ. Η ενότητα «My Team» ανανεώνεται πλήρως, ενώ για πρώτη φορά το videogame της Formula 1 θα δίνει τη δυνατότητα στους παίκτες να κάνουν αγώνες οδηγώντας τις πίστες ανάποδα.

Στο τρέιλερ εμφανίζεται επίσης και το μονοθέσιο της νέας ταινίας της Formula 1 με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ, κάτι που σημαίνει ότι όσοι αγοράσουν το game θα έχουν τη δυνατότητα να το οδηγήσουν.

Το F1 25 αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 30 Μαΐου για pc, PS5 και Xbox. Όσοι άνουν προπαραγγελία τη Lewis Hamilton Iconic Pack θα έχουν πρόσβαση στο game τρεις ημέρες νωρίτερα από την ημέρα κυκλοφορίας.

This Story is Yours.#F125, out May 30.



Play 3 days early with the Iconic Edition: https://t.co/E7SLkPRg2c pic.twitter.com/4KA66BUdjO