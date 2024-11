Ερωτήματα και απογοήτευση επικρατούν στη Scuderia Ferrari μετά από μία πολύ άσχημη εμφάνιση στο Ιντερλάγκος της Βραζιλίας.

Έπειτα από δύο συνεχόμενες νίκες, η Scuderia Ferrari είχε ένα εφιαλτικό τριήμερο στο Grand Prix Βραζιλίας. Οι Σαρλ Λεκλέρ και Κάρλος Σάινθ δυσκολεύτηκαν να «δαμάσουν» τηv SF-24 και έχασαν την ευκαιρία να μειώσουν τη διαφορά στο πρωτάθλημα κατασκευαστών.

Σαν να μην έφτανε αυτό, ο Κάρλος Σάινθ είχε δύο ατυχήματα τα οποία προκάλεσαν σημαντικές ζημιές μεγάλης χρηματικής αξίας. Ο Ισπανός δεν κατάφερε να επαναλάβει την εμφάνιση του Μεξικού και μετά το τέλος του αγώνα ήταν ιδιαίτερα απογοητευμένος.

«Είναι αλήθεια πως πάτησα τη λευκή γραμμή όμως δεν ήμουν ο μόνος. Όλοι το έκαναν και δεν συνέβη τίποτα. Είναι πολύ κρίμα που εξελίχθηκε έτσι ο αγώνας. Δεν ήμουν καθόλου άνετα μέσα στο μονοθέσιο, είχα μία πολύ παράξενη αίσθηση. Ποτέ δεν ήμουν χαρούμενος στο βρεγμένο με αυτό το μονοθέσιο. Είμαι συνήθως γρήγορος στο βρεγμένο οδόστρωμα, αλλά στη Βραζιλία ήταν αδύνατο και είχα δύο ατυχήματα που δεν μπορώ να εξηγήσω. Ζητώ συγγνώμη για τα δύο ατυχήματα αλλά το μονοθέσιο ήταν εφιάλτης στη βροχή», ανέφερε ο 30χρονος Ισπανός.

Από τη μεριά του, ο Σαρλ Λεκλέρ, εξέφρασε την απογοήτευσή του για τον αγώνα του αμέσως μετά τον τερματισμό του: «Μας έλλειπε ο ρυθμός. Πρέπει να δούμε γιατί έγινε αυτό. Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ από τις πρωινές κατατακτήριες δοκιμές. Ειδικά τα πίσω ελαστικά ήταν τρομερά δύσκολα στη διαχείριση».

