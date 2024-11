Ο Λάντο Νόρις και ο Τζορτζ Ράσελ τιμωρήθηκαν με πρόστιμο και επίπληξη όσα προκάλεσαν στην εκκίνηση του GP Βραζιλίας.

Στο Grand Prix της Βραζιλίας, το οποίο ήδη είχε εξελιχθεί με αρκετά απρόοπτα, οι πιλότοι της Formula 1 βρέθηκαν μπροστά σε μία αναπάντεχη αναταραχή λίγο πριν από την εκκίνηση. Ο Λάντο Νόρις της McLaren και ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes έλαβαν πρόστιμο 5.000 ευρώ και επίπληξη για παραβίαση της διαδικασίας εκκίνησης, όταν δεν ακολούθησαν σωστά τη διαδικασία ακυρωθείσας εκκίνησης.

Η αναστάτωση ξεκίνησε με τον Λανς Στρολ της Aston Martin να χάνει τον έλεγχο του μονοθεσίου του και να καταλήγει εκτός πίστας στην είσοδο της στροφής 4 κατά τη διάρκεια του γύρου σχηματισμού. Το μονοθέσιο του Στρολ, καθηλωμένο στην άμμο, ανάγκασε την ακύρωση της εκκίνησης και την επιβολή καθυστέρησης 10 λεπτών για την επανέναρξη της διαδικασίας. Καθώς ο αγώνας εκκινούσε, ανακοινώθηκε ότι οι οδηγοί πρέπει να επιστρέψουν ή να παραμείνουν στη γραμμή εκκίνησης, ωστόσο, ο Νόρις που βρισκόταν στην pole position ξεκίνησε το μονοθέσιό του.

