Οι Έστεμπαν Οκόν και Πιέρ Γκασλί δεν μπορούσαν να κρύψουν τη χαρά τους μετά από ένα απρόσμενο αποτέλεσμα στο Ιντερλάγκος.

Η ομάδα της Alpine κατάφερε να πάρει το καλύτερο αποτέλεσμά της στη φετινή σεζόν Formula 1. Η γαλλική ομάδα πέτυχε διπλό βάθρο στο Grand Prix Βραζιλίας, με τον Έστεμπαν Οκόν να τερματίζει στη 2η θέση και τον Πιέρ Γκασλί στην 3η θέση.

Αυτή ήταν η πρώτη φορά που η ομάδα του Ένστον κατάφερε να έχει δύο μονοθέσιά της στο βάθρο μετά το 2013 όταν ακόμη αγωνιζόταν με το όνομα Lotus. Επιπλέον, αυτή ήταν η πρώτη φορά μετά το 1997 και το GP Ισπανίας για να δούμε δύο Γάλλους στο βάθρο. Τότε ήταν οι Ολιβιέ Πανίς με Prost και Ζαν Αλεζί με Benetton.

Μετά το «πέσιμο» της καρό σημαίας, ο Έστεμπαν Οκόν με ένα διάπλατο χαμόγελο μίλησε για την κατάκτηση του τέταρτου βάθρου της καριέρας του: «Τι ημέρα κι αυτή. Είχαμε μέχρι τώρα μια πολύ δύσκολη σεζόν. Είναι πολύ ωραίο να οδηγείς εδώ. Είναι πολύ σημαντικό για όλους. Το έχω ξαναπεί, στη βροχή τα μονοθέσια είναι περίπου ισάξια. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που είμαι στο βάθρο, ήταν φανταστικά και η στήριξη των Βραζιλιάνων είναι εκπληκτική. Το μονοθέσιο ήταν πολύ δύσκολο στην οδήγηση σε στεγνές συνθήκες. Στη βροχή ήταν πιο εύκολο. Ο σημερινός ήταν ένας ξεχωριστός αγώνας για εμάς».

Από τη μεριά του, ο Πιέρ Γκασλί εμφανίστηκε πολύ συγκινημένος με το βάθρο που πήρε στο Ιντερλάγκος έπειτα από δύσκολες κατατακτήριες δοκιμές: «Είναι τρομερό αποτέλεσμα για όλη την ομάδα. Είχαμε μια τόσο δύσκολη σεζόν. Δυσκολευτήκαμε να σκοράρουμε βαθμούς και σε αυτές τις συνθήκες όλα ήταν πιθανά. Δεν μπορούσα να το πιστέψω μέχρι το τέλος. Έχουμε δύο μονοθέσια στο βάθρο, δεν πιστεύω πως κάποιος θα μπορούσε να το μαντέψει αυτό στο ξεκίνημα της σεζόν. Είχα κακές κατατακτήριες δοκιμές και κατάφερα να κερδίσω θέσεις. Είμαι πολύ χαρούμενος και περήφανος για την ομάδα. Έχουμε δύο μονοθέσια στο βάθρο και πήραμε σημαντικούς βαθμούς».

Με το αποτέλεσμα αυτό η Alpine σκαρφάλωσε από την 9η θέση στην 6η στο πρωτάθλημα κατασκευαστών.

