Ο Λάντο Νόρις θα εκκινήσει από την πρώτη θέση τον αγώνα στο Ιντερλάγκος ενώ ο Μαξ Φερστάπεν πολύ πιο πίσω, από τη 17η.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του GP Βραζιλίας, του 20ού φετινού αγώνα της Formula 1, που έγιναν Κυριακή πρωί στο Ιντερλάγκος λόγω της χθεσινής καταιγίδας, ήταν οι πιο επεισοδιακές της χρονιάς. Ο Λάντο Νόρις με τη McLaren ήταν αυτός που κατέκτησε την pole, αφού κατάφερε και να επιβιώσει των απίστευτα δύσκολων συνθηκών και να σημειώσει τον ταχύτερο γύρο.

LANDO NORRIS TAKES POLE AT INTERLAGOS!!! 🇧🇷



George Russell joins Norris on the front row. Yuki Tsunoda will start P3!!!



What an incredible qualifying 🤯#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/7RAsDCaMDz November 3, 2024

Ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes πήρε τη 2η θέση και ο Γιούκι Τσουνόντα με την RB έκανε την έκπληξη και πήρε την 3η θέση. Ο Μαξ Φερστάπεν αποκλείστηκε από το Q2 και θα εκκινήσει τον αγώνα από τη 17η θέση, αν συνυπολογίσουμε την ποινή που έχει για αλλαγή κινητήρα. Οι κατατακτήριες διακόπηκαν πέντε φορές με κόκκινη σημαία αφού στον τοίχο βρέθηκαν κατά σειρά οι Κολαπίντο, Σάινθ, Στρολ, Αλόνσο και Άλμπον.

Q1

Σχεδόν μισή ημέρα αργότερα από ό,τι είχαν αρχικά προγραμματιστεί, οι κατατακτήριες δοκιμές στο Ιντερλάγκος άρχισαν με την πίστα να είναι ακόμα πολύ βρεγμένη και τη βροχή να πέφτει ακατάπαυστα. Τα μονοθέσια, φυσικά, βγήκαν στην πίστα με τα βρόχινα ελαστικά της Pirelli σε συνθήκες που ήταν άγνωστες για όλους.

Όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, οι χρόνοι έπεφταν σε κάθε πέρασμα, καθώς οι οδηγοί αποκτούσαν καλύτερη αίσθηση των συνθηκών. Όπως επίσης συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, ένας οδηγός είχε έξοδο και χτύπησε στις μπαριέρες. Αυτήν τη φορά ήταν ο Φράνκο Κολαπίντο με τη Williams, ο οποίος έχασε τον έλεγχο στη Στροφή 3. Η διαδικασία διακόπηκε προσωρινά με κόκκινη σημαία, ενώ απέμεναν 8 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα για τη λήξη του πρώτου σκέλους.

🔴 RED FLAG 🔴



Colapinto slides into the barriers at Turn 3 💥



Franco's radioed to say he's okay 👍#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/6CBNemudTi November 3, 2024

Στο σημείο της διακοπής ο Τσουνόντα είχε τον καλύτερο χρόνο, μπροστά από τους Λεκλέρ, Οκόν, Πέρεζ, Αλόνσο, Στρολ και Φερστάπεν. Ωστόσο, όταν η δράση ξανάρχισε στην πίστα η βροχή είχε δυναμώσει και το ερώτημα ήταν αν οι χρόνοι θα μπορούσαν να βελτιωθούν.

Η απάντηση ήταν ότι μπορούσαν, όπως απέδειξε Ο Φερστάπεν, που ανέβηκε στην πρώτη θέση. Ο Νόρις, αντίθετα, κατάφερε να περάσει οριακά στη 15η θέση, μπροστά από τον Χάμιλτον, που έμεινε στη 16η θέση και αποκλείστηκε. Μαζί με τον Βρετανό της McLaren εκτός συνέχειας έμειναν οι Μπέρμαν, Κολαπίντο, Χούλκενμπεργκ και Ζου.

Q2

Ο καιρός συνέχισε να κάνει τα δικά του και στην αρχή του δεύτερου σκέλους η ένταση της βροχής είχε μειωθεί. Έτσι, αφού έκαναν μετρικούς γύρους με τα βρόχινα ελαστικά, οι οδηγοί που συνέχιζαν επέστρεψαν στα pit για να βάλουν τα ταχύτερα ενδιάμεσα ελαστικά της Pirelli.

O πρώτος που το έκανε αυτό ήταν ο Όσκαρ Πιάστρι και αμέσως ανέβηκε στην κορυφή του πίνακα των χρόνων. Καθώς όμως και οι υπόλοιποι βελτίωναν τους χρόνους τους, ο Κάρλος Σάινθ έχασε τον έλεγχο της Ferrari και χτύπησε στις μπαριέρες. Έτσι, η κόκκινη σημαία εμφανίστηκε για δεύτερη φορά και οι κατατακτήριες ξαναδιακόπηκαν προσωρινά 5:51 πριν από το τέλος του Q2.

Αυτός που κινδύνευε περισσότερο ήταν ο Νόρις, που βρισκόταν στην 11η θέση πριν από τη διακοπή, και ο Βρετανός ήταν αυτός που βγήκε πρώτος στην πίστα όταν το pitlane άνοιξε λίγα λεπτά αργότερα.

Ο Νόρις κατάφερε να βελτιώσει το χρόνο του, και μάλιστα θεαματικά, καθώς βρέθηκε στην πρώτη θέση του πίνακα των χρόνων, λίγο μπροστά από τον Αλόνσο και τον Πιάστρι. Το μεγάλο «θύμα» όμως των συνθηκών ήταν ο Μαξ Φερστάπεν.

Λίγα δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του Q2 βγήκε για τρίτη φορά η κόκκινη σημαία, όταν ο Στρολ βρέθηκε στις μπαριέρες. Η διακοπή βρήκε τον Φερστάπεν στη 12η θέση, που σημαίνει ότι πρώτον αποκλείστηκε από τη συνέχεια και δεύτερον ότι με την ποινή που έχει για τον αγώνα θα ξεκινήσει από τη 17η θέση του grid. Μαζί με τον Φερστάπεν στο Q2 αποκλείστηκαν οι Μπότας, Πέρεζ, Σάινθ και Γκασλί.

Q3

Το τρίτο σκέλος των κατατακτήριων άρχισε με μικρή καθυστέρηση, γιατί οι μπαριέρες χρειάζονταν επισκευή, και με ονόματα όπως οι Φερστάπεν, Χάμιλτον και Σάινθ να λείπουν από την τελική 10άδα, που ήταν 9άδα, αφού ο Στρολ είχε αρκετά καλό χρόνο για να συμμετέχει αλλά όχι αυτοκίνητο.

Όλοι οι οδηγοί ξεκίνησαν με τα ενδιάμεσα ελαστικά και καθώς η βροχή αναμενόταν να δυναμώσει, προσπάθησαν από την αρχή να κάνουν καλούς γύρους. Η πρώτη θέση άλλαξε χέρια πολλές φορές, μέχρι να εμφανιστεί ξανά η κόκκινη σημαία, για τέταρτη φορά. Η αιτία ήταν η έξοδος του Φερνάντο Αλόνσο και η βίαιη πρόσκρουση της Aston Martin στις μπαριέρες.

Στο σημείο εκείνο απέμεναν 7 λεπτά (6:59 για την ακρίβεια) στο ρολόι μέχρι το τέλος της περιόδου και στην πρώτη θέση βρισκόταν ο Λάντο Νόρις, μπροστά από τον Άλεξ Άλμπον και τον Όσκαρ Πιάστρι, με τον Εστεμπάν Οκόν στην 4η θέση.

Η δράση δεν κράτησε πολύ, όταν ξαναξεκίνησε λίγο αργότερα, γιατί πέρασαν μόνο 3,5 λεπτά μέχρι την επόμενη διακοπή. Αυτήν τη φορά ήταν ο Άλεξ Άλμπον που είχε έξοδο και μετέτρεψε τη Williams σε συντρίμμια, με την κόκκινη σημαία να εμφανίζεται για πέμπτη φορά και 3:31 να απομένουν για το τέλος.

That was a big impact 😵



Alex is out of the car and seems okay 🙏#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/Xe0Nt7ORu0 — Formula 1 (@F1) November 3, 2024

Η περίοδος ξαναξεκίνησε και στο χρόνο που απέμενε όλοι προσπάθησαν να βελτιώσουν τους χρόνους τους. Ο τελευταίος γύρος έκριναν τη σειρά εκκίνησης, με τον Λάντο Νόρις να βρίσκει έναν πολύ καλό γύρο και να εξασφαλίζει την pole position, με τον Τζορτζ Ράσελ να παίρνει τη 2η θέση. Ο Γιούκι Τσουνότα πήρε μια εντυπωσιακή 3η θέση, με τον Εστεμπάν Οκόν να είναι 4ος. Εξαιρετική εμφάνιση από τον Λίαμ Λόσον στην 5η θέση, με τον Σαρλ Λεκλέρ να βρίσκεται στην 6η και τους Άλμπον, Πιάστρι, Αλόνσο και Στρολ να κλείνουν τη 10άδα.

Ο αγώνας στο Ιντερλάγκος, που προβλέπεται επίσης να γίνει υπό βροχή, θα αρχίσει στις 17:30 ώρα Ελλάδας.

Αποτελέσματα

Φωτογραφία: McLaren/X