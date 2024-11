Δείτε πώς θα παραταχθούν οι μονομάχοι της Formula 1 στο πεδίο μάχης του Ιντερλάγκος για το 21ο Grand Prix της φετινής αγωνιστικής σεζόν.

Λίγες στιγμές απέμειναν για την εκκίνηση του Grand Prix Βραζιλίας. Ο 21ος αγώνας της φετινής χρονιάς της Formula 1 αναμένεται με αγωνία και οι κατατακτήριες δοκιμές οι οποίες έγιναν νωρίτερα στη μέρα μας έδωσαν μία ασυνήθιστη κατάταξη. Λόγω των ατυχημάτων δεν είναι η τελική, καθώς υπάρχουν αλλαγές στην τελική σειρά εκκίνησης.

Από θέση ισχύος στο σημερινό αγώνα θα εκκινήσει ο Λάντο Νόρις της McLaren Racing. O Βρετανός κατέκτησε την έκτη του φετινή pole position και θέλει να φτάσει σε μία κρίσιμης σημασίας νίκη για το φετινό πρωτάθλημα. Δίπλα του θα βρίσκεται ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG, o οποίος έκανε μια εξαιρετική επίδοση στη μάχη για την 1η θέση στο Q3.

