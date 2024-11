Ένα απίστευτο στατιστικό από τη Formula 1 που δύσκολα θα συνεχιστεί σήμερα στο Ιντερλάγκος της Βραζιλίας.

H δυνατή βροχή που δεν έλεγε να σταματήσει το Σάββατο στην περιοχή του Ιντερλάγκος, όπου διεξάγεται το Grand Prix Βραζιλίας της Formula 1, ανάγκασε τους διοργανωτές να αναβάλουν τις κατατακτήριες διαδρομές.

Αυτές προγραμματίστηκαν για τις 12.30 μμ της Κυριακής (ώρα Ελλάδας), με τον αγώνα να διεξάγεται νωρίτερα από το προγραμματισμένο.

Μέχρι τώρα κατατακτήριες Κυριακή είχαν γίνει μόλις 5 φορές και το εντυπωσιακό είναι ότι σε όλες την pole position είχε πάρει Γερμανός οδηγός!

We don't usually qualify on Sundays...



It's happened five times in F1 history, and a German driver has secured pole position on every occasion! 👀#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/6RYr2Nczay