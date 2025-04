Στην αυστριακή ομάδα αντιμετώπισαν με χλευασμό την επιλογή της βρετανικής ομάδας να μην χρησιμοποιήσει εντολές στους οδηγούς της στη Σουζούκα.

Ο επικεφαλής της Red Bull Racing, Κρίστιαν Χόρνερ, υποστήριξε ότι η McLaren Racing έχασε στο Grand Prix Ιαπωνίας λόγω της πολιτικής ίσης μεταχείρισης των δύο οδηγών της. Η βρετανική ομάδα ακολουθεί εδώ και καιρό μια σταθερή στρατηγική ίσης αντιμετώπισης μεταξύ του Λάντο Νόρις και του Όσκαρ Πιάστρι, κάτι το οποίο είδαμε το 2024 να δημιουργεί αμφιλεγόμενες καταστάσεις.

