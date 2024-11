Ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull Racing τιμωρήθηκε για παραβίαση του κανονισμού του Εικονικού Αυτοκινήτου Ασφαλείας.

Αλλαγή στην τελική κατάταξη του Αγώνα Σπριντ στη Βραζιλία έφερε η ποινή 5 δευτερολέπτων στον Μαξ Φερστάπεν. O παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 τιμωρήθηκε για παραβίαση του κανονισμού πίσω από το Εικονικό Αυτοκίνητο Ασφαλείας, λίγο πριν το τέλος του Σπριντ.

Ως αποτέλεσμα υποχωρεί από την 3η στην 4η θέση και χάνει έναν βαθμό. Πλέον η διαφορά του από τον δεύτερο της βαθμολογίας, Λάντο Νόρις υποχωρεί στους 44. H 3θέση πηγαίνει στον Σαρλ Λεκλέρ, ο οποίος κερδίζει έναν επιπλέον βαθμό.

