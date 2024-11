Ρεαλιστής ο Βρετανός οδηγός της McLaren, ευχαρίστησε τον teammate του που τον άφησε να περάσει στον Αγώνα Σπριντ της Βραζιλίας.

Με την McLaren να κάνει το 1-2 ολοκληρώθηκε ο Αγώνας Σπριντ του Grand Prix Βραζιλίας. Δύο γύρους πριν την καρό σημαία, ο Όσκαρ Πιάστρι - που ήταν επικεφαλής του αγώνα μέχρι τότε - άφησε τον Λάντο Νόρις να περάσει και να πάρει τη νίκη και έναν επιπλέον βαθμό στο... κυνήγι του πρωτοπόρου Μαξ Φερστάπεν.

O 25χρονος Βρετανός αναγνώρισε ότι η νίκη θα έπρεπε να καταλήξει κανονικά στα χέρια του Αυστραλού teammate του. «Δεν είμαι περήφανος για τη νίκη μου, αλλά εργαστήκαμε καλά ως ομάδα. Ευχαριστώ τον Όσκαρ, άξιζε τη νίκη. Πήραμε το αποτέλεσμα που θέλαμε, κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε. Έχουμε πολύ καλό ρυθμό, ανυπομονώ για τις κατατακτήριες και τον αυριανό αγώνα».

