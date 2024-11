Ο Ισπανός αναβάτης της Pramac έχει στη Σεπάνγκ την πρώτη του ευκαιρία να εξασφαλίσει το φετινό τίτλο στο MotoGP.

Ο Χόρχε Μαρτίν προετοιμάζεται για το Grand Prix της Κυριακής στην πίστα της Σεπάνγκ, έχοντας την πρώτη του ευκαιρία να εξασφαλίσει τον τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή MotoGP 2024. Μετά την πτώση του βασικού αντιπάλου του, Πέκο Μπανάια, στον Aγώνα Σπριντ στη Μαλαισία, ο Μαρτίν προηγείται με 29 βαθμούς στο πρωτάθλημα, ενώ απομένουν 62 διαθέσιμοι βαθμοί στους τελευταίους δύο «κανονικούς» αγώνες και έναν αγώνα σπριντ.

THE BIGGEST MISTAKE POSSIBLE! ❌@PeccoBagnaia's title defence takes a huge blow after crashing out from P2 in the #TissotSprint 😱#MalaysianGP 🇲🇾 pic.twitter.com/s552pcs7Xz