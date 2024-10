Η πολυετής συμφωνία διασφαλίζει τη θέση του Ράλλυ Ιαπωνίας στο καλεντάρι, ενώ η Toyota City συνεχίζει να φιλοξενεί τον αγώνα.

Το Ράλλυ Ιαπωνίας θα συνεχίσει να αποτελεί μέρος του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλι (WRC) έως το 2028, μετά από νέα συμφωνία με τον WRC Promoter. Το νέο συμβόλαιο, το οποίο θα ξεκινήσει το 2026 και θα διαρκέσει τρία χρόνια, εξασφαλίζει ότι το ράλι θα παραμείνει στην περιοχή της Toyota City, όπου και φιλοξενείται από το 2022. Το Ράλλυ Ιαπωνίας, γνωστό για τους εντυπωσιακούς ασφάλτινους δρόμους και την ειδυλλιακή ιαπωνική τοποθεσία, έχει κερδίσει τις εντυπώσεις τόσο των ομάδων όσο και των θεατών, δημιουργώντας μια μοναδική εμπειρία για τους λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

