Ο Κάρλος Σάινθ με τη Ferrari ήταν με διαφορά ταχύτερος από τους Μαξ Φερστάπεν και Λάντο Νόρις.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του GP Μεξικού, του 19ου φετινού αγώνα της Formula 1, είχαν αρκετές εκπλήξεις αλλά και έναν μεγάλο πρωταγωνιστή, που ήταν ο Κάρλος Σάινθ της Scuderia Ferrari. Ο Ισπανός ήταν ταχύτατος στην Πόλη του Μεξικού και πήρε την πρώτη του φετινή pole position, αφήνοντας πίσω του τους διεκδικητές του τίτλου, με τον Μαξ Φερστάπεν της Red Bull στη 2η θέση και τον Λάντο Νόρις της McLaren στην 3η, ενώ ο Σαρλ Λεκλέρ έμεινε στην 4η θέση. Από το Q1 αποκλείστηκαν ο Όσκαρ Πιάστρι και ο τοπικός ήρωας Σέρχιο Πέρεζ.

Q1

Το πρώτο σκέλος των κατατακτήριων στο Σιρκουί Χερμάνος Ροντρίγκες, στο υψόμετρο των 2.200 μέτρων, άρχισε με καλό καιρό και συνθήκες παρόμοιες μα αυτές που οι οδηγοί αντιμετώπισαν στις ελεύθερες δοκιμές. Με δεδομένο ότι η πίστα ήταν ακόμα σχετικά βρόμικη, και σίγουρα θα βελτιωνόταν με την πάροδο των γύρων, δεν υπήρξε βιασύνη από τους οδηγούς να βγουν σε αυτήν.

Σιγά-σιγά όμως τα μονοθέσια άρχισαν να βγαίνουν από τα γκαράζ τους για τους πρώτους γύρους τους. Το αξιοσημείωτο ήταν ότι οι McLaren, Ferrari και Mercedes ξεκίνησαν τις προσπάθειές τους με τα μεσαία ελαστικά της Pirelli, ενώ οι υπόλοιποι είχαν βάλει τα μαλακά.

Αργότερα, βέβαια, όλοι έβαλαν μαλακά ελαστικά για τους γρήγορους γύρους τους, καθώς οι χρόνοι έπεφταν όσο περνούσαν οι γύροι. Ταυτόχρονα, είδαμε αρκετούς χρόνους να διαγράφονται λόγω υπέρβασης των ορίων της πίστας.

Κι ενώ ο Νόρις σημείωνε τον καλύτερο χρόνο του Q1, μια τεράστια διπλή έκπληξη μας περίμενε στο τέλος. Προς μεγάλη απογοήτευση των χιλιάδων Μεξικανών στις εξέδρες, ο συμπατριώτης τους Σέρχιο Πέρεζ με τη Red Bull έμεινε στη 18η θέση και αποκλείστηκε, μία θέση πίσω από τον Όσκαρ Πιάστρι της McLaren, που αποκλείστηκε επίσης. Μαζί τους έμειναν εκτός συνέχειας οι Κολαπίντο, Οκόν και Ζου.

Q2

Μετά το σοκ του αποκλεισμού του Πέρεζ η πίστα ήταν σαφώς πιο ήσυχη στις εξέδρες, αλλά η δράση συνεχίστηκε με νέο ενδιαφέρον πάνω στην άσφαλτο. Με μία Red Bull και μία McLaren εκτός μάχης, οι διεκδικητές μιας θέσης στη 10άδα αυξήθηκαν και πολλοί οδηγοί ένιωσαν ότι οι πιθανότητές τους αυξήθηκαν.

Καθώς ο Νόρις για άλλη μία φορά έδειξε το δρόμο και σημείωσε τον καλύτερο χρόνο, ο Φερστάπεν ήταν δεύτερος, με τις δύο Ferrari να ακολουθούν και τον Σάινθ ξανά μπροστά από τον Λεκλέρ. Ο Νόρις ήταν λίγα δέκατα μπροστά αλλά οι διαφορά ανάμεσα στον Ολλανδό και τις δύο Ferrari ήταν πάρα πολύ μικρή.

Το δεύτερο σκέλος έληξε με μια κόκκινη σημαία, που βγήκε 10 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος μετά την έξοδο του Τσουνόντα. Ο Ιάπωνας προσπαθούσε να βελτιώσει το χρόνο του αλλά έμενε στην 11η θέση και ταυτόχρονα η διακοπή που προκάλεσε δεν επέτρεψε σε άλλους να βελτιωθούν. Μαζί του αποκλείστηκαν οι Λόσον, Αλόνσο, Στρολ και Μπότας.

Q3

Η τελική 10άδα περιλάμβανε δύο Ferrari, δύο Mercedes και τις δύο Haas, μαζί με μία McLaren, μία Red Bull, μία Williams και μία Alpine, και το μεγάλο ερώτημα ήταν αν κάποιος είχε απάντηση στην ταχύτητα που έδειξε ο Νόρις σε Q1 και Q2.

Στην πρώτη γρήγορη προσπάθεια ο Κάρλος Σάινθ επιβεβαίωσε τη δική του ταχύτητα και σημείωσε τον καλύτερο γύρο, πάνω από 3 δέκατα ταχύτερα από τον Λεκλέρ, ενώ ο χρόνος του Φερστάπεν διαγράφηκε, κάτι που ανέβασε στις θέσεις 3 και 4 τους Ράσελ και Χάμιλτον αντίστοιχα. Απογοητευτικός ήταν ο χρόνος του Νόρις, που ήταν σχεδόν 9 δέκατα πιο αργός από τον Σάινθ.

Όπως συνήθως, οι οδηγοί επέστρεψαν στα γκαράζ τους για φρέσκα ελαστικά και ξαναβγήκαν στην πίστα για την τελευταία και αποφασιστικής σημασίας προσπάθειά τους. Ο Κάρλος Σάινθ όμως ήταν ασταμάτητος και βελτιώνοντας το χρόνο του πήρε την pole position. Ο Μαξ Φερστάπεν στο τέλος κατάφερε να πάρει τη 2η θέση, ενώ επίσης στο τέλος ο Λάντο Νόρις ανέβηκε στην 3η θέση, λίγα χιλιοστά μπροστά από τον Σαρλ Λεκλέρ. Ακολούθησαν οι Ράσελ, Χάμιλτον, Μάγκνουσεν, Γκασλί, Άλμπον και Χούλκενμπεργκ.

Ο αγώνας της Κυριακής θα αρχίσει στις 10 το βράδυ (ώρα Ελλάδας).

Αποτελέσματα

