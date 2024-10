Ο Βρετανός οδηγός της McLaren δεν θα αλλάξει τον τρόπο που οδηγεί στις μάχες του με τον μεγάλο του αντίπαλο στο φετινό πρωτάθλημα.

Η ποινή που δέχθηκε ο Λάντο Νόρις για τη μάχη του με τον Μαξ Φερστάπεν στο Grand Prix ΗΠΑ ήταν το κύριο θέμα συζήτησης των προηγούμενων ημερών. Η McLaren Racing προσπάθησε να αλλάξει τα αποτελέσματα του αγώνα όμως η FIA αρνήθηκε το επιχείρημα της ώστε να ζητήσει επανεξέταση της ποινής.

Πέρα από το συμβάν αυτό, ορισμένοι κατέκριναν την οδήγηση εκ του ασφαλούς του Νόρις στη μάχη του με τον Φερστάπεν. Η έλλειψη επιθετικότητας δημιούργησε ερωτηματικά για την προσέγγιση του Βρετανού και αν μπορεί να «τα βάλει» με τον τρεις φορές παγκόσμιο πρωταθλητή.

