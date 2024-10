Η βρετανική ομάδα δεν κατάφερε να πείσει την παγκόσμια ομοσπονδία μηχανοκίνητου αθλητισμού να αναθεωρήσει την ποινή του Λάντο Νόρις στο Τέξας.

Την Παρασκευή 25/10, η McLaren Racing προχώρησε σε μία κίνηση ώστε να αλλάξουν τα αποτελέσματα του αγώνα στο Τέξας. Η βρετανική ομάδα ξεκίνησε τις διαδικασίες ώστε να διεκδικήσει το δικαίωμα επανεξέτασης της ποινής του Λάντο Νόρις στη μάχη του με τον Μαξ Φερστάπεν για το προσπέρασμα στον 52ο γύρο.

Ο Βρετανός οδηγός τιμωρήθηκε με ποινή 5 δευτερολέπτων από τους αγωνοδίκες και έχασε την 3η θέση. Ωστόσο το συμβάν προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις κυρίως λόγω της οδήγησης του Μαξ Φερστάπεν και την επιλογή των αγωνοδικών να μην εξετάσουν την κίνηση του Ολλανδού για να μείνει μπροστά από τον αντίπαλό του.

A big moment in the race and potentially the season 😮



Norris overtakes Verstappen but picks up a 5-second penalty for passing off track ✋#F1 #USGP pic.twitter.com/y1DFXGde0U