H βρετανική ομάδα θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της ώστε να αναιρεθεί η ποινή του οδηγού της στο Τέξας ώστε να πάρει την 3η θέση.

Πριν ξεκινήσει η αγωνιστική δράση στο Grand Prix Μεξικού, η McLaren Racing προχώρησε σε μία κίνηση ώστε να αλλάξουν τα αποτελέσματα του αγώνα στο Τέξας. Η βρετανική ομάδα ξεκίνησε τις διαδικασίες ώστε να διεκδικήσει το δικαίωμα επανεξέτασης της ποινής του Λάντο Νόρις στη μάχη του με τον Μαξ Φερστάπεν για το προσπέρασμα στον 52ο γύρο.

Ο Βρετανός οδηγός τιμωρήθηκε με ποινή 5 δευτερολέπτων από τους αγωνοδίκες και έχασε την 3η θέση. Ωστόσο το συμβάν προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις κυρίως λόγω της οδήγησης του Μαξ Φερστάπεν και την επιλογή των αγωνοδικών να μην εξετάσουν την κίνηση του Ολλανδού για να μείνει μπροστά από τον αντίπαλό του.

It's still anyone's game 👀



The gaps between the top five in the championship after our weekend in Austin 📈📉#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/EmfghJJeXd