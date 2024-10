Η ιταλική ομάδα αναμένεται να κάνει πολύ μεγάλες αλλαγές στο μονοθέσιο του 2025 με στόχο να κατακτήσει τους δύο τίτλους της Formula 1.

Η άφιξη του Λιούις Χάμιλτον στο Μαρανέλο για λογαριασμό της Scuderia Ferrari πλησιάζει. Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής έχει ακόμη πέντε αγώνες μέχρι να ολοκληρώσει την καριέρα του στη Mercedes. Για το λόγο αυτό στη Ferrari προετοιμάζονται σκληρά για να του ετοιμάσουν το πρώτο κόκκινο μονοθέσιο που θα οδηγήσει.

Το 2025 είναι η τελευταία σεζόν των τωρινών τεχνικών κανονισμών της Formula 1 και δεν αναμένεται να υπάρξουν αλλαγές. Παρά το γεγονός πως η SF-24 έχει κερδίσει 4 αγώνες και η Ferrari διεκδικεί το πρωτάθλημα κατασκευαστών, το μονοθέσιο του 2025 θα έχει τεράστιες αλλαγές σε σχέση με το φετινό.

Η Ferrari του 2025, που έχει την κωδική ονομασία 677, γνωρίζουμε ήδη πως θα έχει pull-rod εμπρός ανάρτηση (σ.σ. η SF-24 έχει push-rod) και διαφορετικό μεταξόνιο. Έτσι, θα ακολουθήσει τα βήματα των Red Bull και McLaren στο σχεδιασμό της ανάρτησης. Με αυτή τη γεωμετρία θα επιτρέψει περισσότερη ροή αέρα προς το δάπεδο του μονοθεσίου, το οποίο παράγει το μεγαλύτερο μέρος της κάθετης δύναμης.

Η αλλαγή φιλοσοφίας θα γίνει χάρη στην άφιξη του Χάμιλτον, ο οποίος έχει παραπλήσιο οδηγικό στιλ με τον Σαρλ Λεκλέρ σε σύγκριση με τον Κάρλος Σάινθ.

Σύμφωνα με την gazzetta dello sport, αυτές δεν θα είναι οι μόνες αλλαγές στο σχεδιασμό του επόμενου μονοθεσίου της ιταλικής ομάδας. Η 677 του 2025 θα διατηρήσει την pull-rod πίσω ανάρτηση λόγω των αεροδυναμικών πλεονεκτημάτων και ελευθεριών που δίνει στο σχεδιασμό. H Ferrari μαζί με τη Haas είναι οι μοναδικές ομάδες που δεν θα έχουν το 2025 push-rod πίσω ανάρτηση. Στη Ferrari πιστεύουν πως χάρη στην pull-rod ανάρτηση που έχουν στην SF-24 -και θα έχουν στο μονοθέσιο του 2025- έχουν τη μικρότερη φθορά ελαστικών στο grid.

