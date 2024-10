H γαλλική ομάδα θα αλλάξει εμφάνιση στον προσεχή αγώνα της Formula 1 στο Όστιν του Τέξας και θα αγωνιστεί με τα χρώματα του ηλιοβασιλέματος.

Η αγωνιστική δράση στη Formula 1 επιστρέφει το τριήμερο 18-20 Οκτωβρίου με το Grand Prix ΗΠΑ. Έπειτα από τρεις εβδομάδες διακοπής, ομάδες και οδηγοί είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν το ταξίδι προς τους τελευταίους έξι αγώνες της φετινής χρονιάς.

Η Alpine F1 ετοίμασε μια ιδιαίτερη έκπληξη για τους φίλους της ενόψει του αγώνα στο Τέξας. Η γαλλική ομάδα δημοσίευσε στα social media φωτογραφίες από το χρωματισμό που θα χρησιμοποιήσει στο Circuit of the Americas.

Time to see what's inside...



Introducing our #IndianaJones and the Great Circle livery for the #USGP! 🤩 pic.twitter.com/q6N9vbo95C