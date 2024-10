Στην αυστριακή ομάδα πιστεύουν πως ο τομέας στον οποίο υπάρχει χαοτική διαφορά ανάμεσα στους Μαξ Φερστάπεν και Λάντο Νόρις είναι ο πνευματικός.

Με έξι Grand Prix να απομένουν για το τέλος της φετινής σεζόν της Formula 1, η διαφορά των δύο διεκδικητών του τίτλου είναι 52 βαθμοί. Ο Μαξ Φερστάπεν έχει το πάνω χέρι, όμως το μομέντουμ και το ταχύτερο μονοθέσιο το έχει ο Λάντο Νόρις.

Η επόμενη μάχη τους θα είναι στο Grand Prix ΗΠΑ το τριήμερο 18-20 Οκτωβρίου, στο οποίο περιλαμβάνεται Αγώνας Σπριντ. Το πρωτάθλημα μπαίνει στην τελική του ευθεία και κάθε λάθος μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό.

