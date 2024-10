Η αποτυχία να κερδίσει έναν συγκεκριμένο αγώνα έκανε τον Μονεγάσκο οδηγό της Scuderia Ferrari να αναθεωρήσει την προσέγγισή του στη Formula 1.

O Σαρλ Λεκλέρ έκανε ντεμπούτο στη Formula 1 το 2018 με την ομάδα της Sauber. Μόλις ένα χρόνο μετά πήγε στη Scuderia Ferrari και στην πρώτη του σεζόν με τα «κόκκινα» κατέκτησε δύο νίκες. Ακολούθησαν δύο δύσκολες σεζόν για την ιταλική ομάδα, όπου ο Μονεγάσκος δεν κατάφερε να ανέβει και πάλι στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου.

Στην τωρινή εποχή της F1 η Ferrari έχει ανακάμψει αγωνιστικά και o Λεκλέρ είναι σε πολλούς αγώνες στο παιχνίδι της νίκης. Πέρα από τις επιτυχίες υπάρχουν και οι αποτυχίες στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Ο μηχανικός της Ferrari και στενός συνεργάτης του Λεκλέρ, Τζοκ Κλίαρ, μίλησε για τον αγώνα που έκανε τον Μονεγάσκο να αλλάξει τρόπο σκέψης.

