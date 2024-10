Στη Williams Racing πιστεύουν πως από την επόμενη σεζόν της Formula 1 θα έχουν ένα πανίσχυρο οδηγικό δίδυμο που θα ξεπερνάει κάθε άλλης ομάδας.

Η ομάδα από το δεύτερο μισό της βαθμολογίας κατασκευαστών της Formula 1 που βρίσκεται σε αγωνιστική άνοδο και έχει μεγάλες βλέψεις για το μέλλον είναι η Williams. H βρετανική ομάδα υπό την ιδιοκτησία της Dorliton Capital προσπαθεί να βελτιωθεί σε όλους τους τομείς, ώστε τα επόμενα χρόνια να μπορέσει να κάνει και πάλι πρωταθλητισμό.

Ο τομέας στον οποίο ενισχύεται σημαντικά το 2025 είναι σε αυτό των οδηγών. Ο Άλεξ Άλμπον υπέγραψε νωρίτερα στο 2024 νέο συμβόλαιο με την ομάδα του Γκρόουβ και δίπλα του θα έχει τον Κάρλος Σάινθ. Ο Ισπανός επέλεξε τη Williams ως τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, απορρίπτοντας τις προσφορές των Audi και Alpine, κάτι το οποίο είναι πολύ θετικό για τη βρετανική ομάδα που έχει δυσκολευτεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια.

Ο επικεφαλής της Williams, Τζέιμς Βόουλς μίλησε για τη σεζόν του 2025 και έκανε δηλώσεις για το οδηγικό του δίδυμο που θα συζητηθούν: «Το 2025 πιστεύω πως θα έχουμε το καλύτερο οδηγικό δίδυμο του grid. Ο Φράνκο Κολαπίντο κάνει εξαιρετική δουλειά όμως δεν έχει την εμπειρία που θα φέρει μαζί του ο Κάρλος. Όμως είναι φανταστικός. Πιστεύω πως δεν αρκεί μόνο να οδηγείς ένα μονοθέσιο αλλά να ωθείς την ομάδα προς τα εμπρός και γι’ αυτό θα έχουμε το καλύτερο δίδυμο του grid. Αυτό θα μας δώσει ακόμη μεγαλύτερο κίνητρο. Έρχονται πολύ καλές εξελίξεις».

