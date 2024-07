Η Williams θα είναι ο επόμενος σταθμός της καριέρας του Κάρλος Σάινθ έπειτα από την πολυετή συμφωνία του με τη βρετανική ομάδα.

Ο Κάρλος Σάινθ ψάχνει για την επόμενη ομάδα του στη Formula 1 εδώ και αρκετούς μήνες, από τη στιγμή που ανακοινώθηκε η μεταγραφή του Λούις Χάμιλτον στη Ferrari. Στη διάρκεια αυτών των μηνών, το όνομα του Ισπανού συνδέθηκε με αρκετές ομάδες, όμως εκείνη που κατάφερε να αποσπάσει την υπογραφή του και να εξασφαλίσει τις υπηρεσίες του είναι η Williams.

Όπως ανακοίνωσε η βρετανική ομάδα, η συμφωνία με τον Σάινθ είναι διετής, δηλαδή για τις σεζόν 2025 και 2026 ενώ υπάρχει και η οψιόν επέκτασης για περισσότερα χρόνια. Ο Σάινθ θα τρέξει δίπλα στον Άλεξ Άλμπον ενώ, όπως αναμενόταν, ο Λόγκαν Σάρτζεντ αποτελεί παρελθόν.

Very happy to announce I'll be joining @WilliamsRacing next season! Excited about the project and the challenges ahead of us! 💪🏻



Muy contento de poder anunciar que el año que viene me uniré a @WilliamsRacing! Entusiasmado con el proyecto y con los retos que tendremos por… pic.twitter.com/oUg5IexunR