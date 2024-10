Αλλαγές στις τεχνικές διευθύνσεις των ομάδων ενόψει της σεζόν του 2025, με την Aprilia και τη Honda να προχωρούν σε σημαντικές προσθήκες.

To MotoGP ετοιμάζεται για θεαματικές αλλαγές στην τεχνική ηγεσία δύο εκ των ομάδων του, καθώς οι μετακινήσεις δύο κορυφαίων στελεχών ανακοινώθηκαν λίγο πριν την έναρξη του Ιαπωνικού Grand Prix. Ο τεχνικός διευθυντής της Aprilia, Ρομάνο Αλμπεσιάνο (αριστερά), θα μετακινηθεί στη Honda από την αρχή της σεζόν του 2025, αναλαμβάνοντας τη θέση του Κεν Καουάτσι, ο οποίος μεταφέρθηκε στην ομάδα δοκιμών της Honda. Ο Φαμπιάνο Στερλακίνι (δεξιά), πρώην τεχνικός διευθυντής της KTM, θα αναλάβει άμεσα τη θέση του Αλμπεσιάνο στην Aprilia, μετά τον τελευταίο αγώνα της φετινής χρονιάς.

Η μετακίνηση του Αλμπεσιάνο στην Honda έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για την ιαπωνική ομάδα, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες τα τελευταία χρόνια και αναζητά τρόπους να ανακτήσει την ανταγωνιστικότητά της στο MotoGP. Μετά από 11 χρόνια υπηρεσίας στην Aprilia, ο Αλμπεσιάνο θα προσπαθήσει να συμβάλει στην ανάκαμψη της Honda, η οποία βρίσκεται σε διαδικασία αναδιοργάνωσης.

