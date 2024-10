Η υπομονή της αυστριακής ομάδας με τον Αυστραλό οδηγό είχε τελειώσει νωρίτερα στη φετινή σεζόν αλλά επέλεξε να μην τον αντικαταστήσει στη δεύτερη ομάδα της στη Formula 1.

Μόλις 18 αγώνες στο 2024 άντεξε ο Ντάνιελ Ρικάρντο στην RB. O Αυστραλός οδηγός αποχαιρέτισε τη Formula 1 μετά το Grand Prix Σιγκαπούρης και από τον αγώνα στο Τέξας των ΗΠΑ τη θέση του θα πάρει ο Λίαμ Λόσον.

Ο Ρικάρντο επέστρεψε στα μέσα του 2023 στη Formula 1 στη δεύτερη ομάδα της Red Bull και ο σκοπός της κίνησης αυτής ήταν να αντικαταστήσει τον Σέρχιο Πέρεζ στη Red Bull Racing εάν ο Μεξικανός δεν απέδιδε τα αναμενόμενα. Ωστόσο αυτός που απογοήτευσε με την απόδοσή του ήταν ο Ρικάρντο, ο οποίος είναι πλέον εκτός F1 και ο Πέρεζ έχει νέο διετές συμβόλαιο με τους «ταύρους».

