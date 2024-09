Η επιστροφή του Νεοζηλανδού στη Formula 1 αναμένεται να είναι δύσκολη, καθώς θα συνδυαστεί με ποινή στη θέση εκκίνησής του.

Στο Grand Prix ΗΠΑ η RB θα αγωνιστεί με ανανεωμένο οδηγικό δίδυμο. Ο Λίαμ Λόσον επιστρέφει σε αγωνιστική θέση και θα πάρει τη θέση του Ντάνιελ Ρικάρντο, ο οποίος αποχαιρέτησε για δεύτερη και πιθανότατα τελευταία φορά τη Formula 1.

Το ντεμπούτο του 22χρονου Λόσον στη φετινή αγωνιστική σεζόν αναμένεται να είναι δύσκολο. Ο Νεοζηλανδός γνωρίζει από τώρα πως οδεύει στο Όστιν του Τέξας κουβαλώντας μαζί του ποινή στη θέση εκκίνησής του.

Jumping behind the wheel for the remainder of the 2024 Formula One Season 💪@LiamLawson30 will be pairing up with @YukiTsunoda07 as we fight for points in the last six races.#F1 #VCARB