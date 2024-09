Για μία ακόμη φορά η γερμανική ομάδα δεν άκουσε τον 7 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή και η στρατηγική της την οδήγησε σε ένα μίζερο αγώνα στη Σιγκαπούρη.

Τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε δει αρκετές φορές τη Mercedes-AMG να κάνει ορισμένες επιλογές στη στρατηγική της με τον Λιούις Χάμιλτον οι οποίες μόνο καλό δεν του κάνουν. Αυτό το είδαμε και πάλι στο Grand Prix Σιγκαπούρης, έναν αγώνα στον οποίο ο 8 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής υπέφερε από τον πρώτο γύρο.

Ο Χάμιλτον εκκίνησε τον αγώνα με τη μαλακή γόμα ελαστικών, κάτι το οποίο δεν έκανε κανένας άλλος στην πρώτη 10άδα. Ως αποτέλεσμα έπρεπε να πηγαίνει πιο αργά από το ρυθμό που θα μπορούσε, μιας και η φθορά της κόκκινης γόμας ήταν μεγαλύτερη από της μεσαίας γόμας που είχαν οι άμεσοι αντίπαλοί του. Αυτό τον οδήγησε σε αλλαγή ελαστικών αρκετά νωρίς στο Grand Prix και τον άφησε εκτεθειμένο και από 3ος στη σειρά εκκίνησης πήρε τερματισμό στην 6η θέση.

Λίγες ημέρες μετά το τέλος του αγώνα και συγκεκριμένα σε εκδήλωση της Petronas (σ.σ. κύριος χορηγός της Mercedes-AMG F1) για τον εορτασμό των 50 χρόνων ιστορίας της, ο Χάμιλτον αποκάλυψε πως έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του για να αποτρέψει τη στρατηγική της Mercedes: «Το βράδυ πριν τον αγώνα η ομάδα ήδη είχε αναφέρει πως θα ήθελε να χωρίσει τη στρατηγική ανάμεσα στα δύο μονοθέσια. Για να πω την αλήθεια ήμουν λίγο μπερδεμένος από αυτό. Στο παρελθόν εάν ο Τζορτζ έκανε καλές κατατακτήριες δοκιμές όπως κάνει συνήθως κι εγώ ήμουν εκτός 10άδας τότε χωρίζαμε τις στρατηγικές. Όμως αυτή τη φορά ήμασταν πολύ κοντά. Δεν έβγαζε νόημα για εμένα αυτό που κάναμε. Πάλεψα όσο πιο σκληρά μπορούσα για να έχω τη μεσαία γόμα ελαστικών, όμως η ομάδα συνέχισε να επιμένει να ξεκινήσω με τη μαλακή γόμα ελαστικών».

