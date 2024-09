H ζωή του τρεις φορές παγκόσμιου πρωταθλητή και θρύλου της Formula 1 έρχεται σύντομα στη μικρή οθόνη και πλέον έχει ημερομηνία κυκλοφορίας.

Τριάντα χρόνια μετά το θάνατο του Άιρτον Σένα, η ζωή του Βραζιλιάνου θα γίνει σειρά στο Netflix. H πλατφόρμα ανακοίνωσε πως η πολυαναμενόμενη σειρά θα κυκλοφορήσει στις 29 Νοεμβρίου και αναμένεται να καθηλώσει πολλούς φίλους της Formula 1 μπροστά στις οθόνες του σπιτιού τους.

Στο ρόλο του Άιρτον Σένα θα δούμε τον 30χρονο Βραζιλιάνο ηθοποιό Γκαμπριέλ Λεόνε, ο οποίος εμφανίστηκε και στην πρόσφατη ταινία με τίτλο «Ferrari». Η σειρά του Netflix θα διαδραματίσει τη ζωή του Βραζιλιάνου θρύλου εντός κι εκτός πίστας από το ξεκίνημα της καριέρας του. Επιπλέον θα διαθέτει ορισμένα στοιχεία φαντασίας όπως στις σειρές «The Crown» και «Chernobyl».

This is the story of the most iconic Formula 1 driver of all time.



