O Ενέα Μπαστιανίνι ήταν ο νικητής στο GP Εμίλια-Ρομάνια έπειτα από μάχη με τον Χόρχε Μαρτίν - Πτώση για τον Μπανάια που μένει πολύ πίσω στη βαθμολογία.

Το GP Εμίλια-Ρομάνια στην πίστα του Μιζάνο ήταν ένας ιδιαίτερα επεισοδιακός αγώνας που μπορεί να μην τελείωσε στον τερματισμό. Νικητής αναδείχτηκε ο Ενέα Μπαστιανίνι της εργοστασιακής Ducati και έδωσε στο ιταλικό εργοστάσιο την 100ή νίκη του στο MotoGP. Για να φτάσει στη νίκη, το «θηρίο» της Ducati έκανε μια αμφιλεγόμενη προσπέραση στον Χόρχε Μαρτίν της Pramac και αναμένεται η απόφαση των αγωνοδικών για τη νομιμότητά της. Ο Μαρκ Μάρκεθ με την Ducati της Gresini τερμάτισε 3ος και συμπλήρωσε το βάθρο. Ο Πέκο Μπανάια είχε πτώση και έδωσε μεγάλο προβάδισμα, 24 βαθμών, στη βαθμολογία.

Home glory for the Beast! 😎@bestia23 steals the show in the last lap and takes @ducaticorse's 100th premier class victory! 🏆#EmiliaRomagnaGP🏁 pic.twitter.com/Yb2nIhIKea — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 22, 2024

Εκκίνηση

Όταν έσβησαν τα κόκκινα φώτα, ο Χόρχε Μαρτίν έκανε άλλη μία καλή εκκίνηση και βρέθηκε μπροστά από τον Πέκο Μπανάια, αλλά άνοιξε λίγο τη γραμμή του στη δεύτερη στροφή και επέτρεψε στον Ιταλό αντίπαλό του να περάσει πρώτος. Πίσω τους, σε μικρή απόσταση ακολούθησε ο Ενέα Μπαστιανίνι, έπειτα από μερικές επαφές με τον Μπραντ Μπίντερ. Ο Μαρκ Μάρκεθ δεν εκίνησε καλά και κράτησε την 7η θέση έπειτα από μάχη με τον Φάμπιο Κουαρταραρό.

Στους πρώτους γύρους οι Μπανάια και Μαρτίν έδιναν σκληρή μάχη, σχεδόν σε κάθε στροφή, με τον Μπαστιανίνι να παρακολουθεί από κοντά. Ο Μαρτίν όμως κατάφερε να περάσει στον 4ο γύρο και προσπάθησε να φτιάξει μια απόσταση από τον Μπανάια.

Ο Πέκο Μπανάια έδειξε να δυσκολεύεται να ακολουθήσει γρήγορο ρυθμό και εκτός από το γεγονός ότι έχασε από τα μάτια του τον Μαρτίν, είδε και τον Μπαστιανίνο να τον προσπερνά, ενώ τον πλησίαζαν και οι Ακόστα και Μάρκεθ.

Άλλη μάχη κουφής

Σταδιακά ο Μπανάια έμενε όλο και πιο πίσω, ενώ ο Μπαστιανίνι ήταν ο μοναδικός που μπορούσε να ακολουθήσει τον Μαρτίν. Ο Ακόστα τέθηκε σχετικά νωρίς εκτός μάχης, έπειτα από πτώση, ενώ και ο Μάρκεθ είχε μείνει αρκετά πίσω για να αποτελέσει παράγοντα σε αυτόν τον αγώνα. Ο Μπετζέκι ακολουθούθσε στην 5η θέση ενώ ο Κουαρταραρό έκανε πολύ καλό αγώνα στην 6η θέση.

Μπαίνοντας στο δεύτερο μισό του αγώνα, ο Μπανάια βρήκε το ρυθμό του και άρχισε να γράφει τον ένα ταχύτερο γύρο μετά τον άλλο. Παρότι βρισκόταν πάνω από 3 δευτερόλεπτα μακριά από την κορυφή, ήταν ο ταχύτερος αναβάτης στην πίστα και ροκάνιζε τη διαφορά σε μεγάλα κομμάτια.

Ταυτόχρονα, ο Μπαστιανίνι πλησίασε λίγο ακόμα τον Μαρτίν και το τελευταίο κομμάτι του αγώνα θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μια τριπλή μάχη ανάμεσα στις Ducati GP24.

Το λάθος του Μπανάια με τις τεράστιες επιπτώσεις

Η ταχύτητα του Μπανάια δεν μεταφράστηκε σε αποτέλεσμα καθώς ο Ιταλός δεν απέφυγε ένα λάθος που μπορεί να του κοστίσει πολύ ακριβά στη μάχη του πρωταθλήματος. Καθώς μείωνε διαρκώς τη διαφορά από τους πρώτους, «έχασε» το μπροστινό της Ducati του και βρέθηκε στην αμμοπαγίδα, με τον αγώνα του να ολοκληρώνεται άδοξα.

Η είδηση της πτώσης του Μπανάια έκανε σαφώς ευκολότερη τη ζωή του Μαρτίν στην πρώτη θέση, ο οποίος έδινε μεν σκληρή μάχη μα τον Μπαστιανίνι, που είχε φτάσει πίσω του, αλλά δεν είχε πλέον τη νίκη ως αυτοσκοπό. Ο Ισπανός της Pramac όμως δεν ήταν διατεθειμένος απλώς να αφήσει το «θηρίο» να περάσει.

Όλα κρίθηκαν στον τελευταίο γύρο. Ο Μπαστιανίνι έκανε την τελική του επίθεση και με ιδιαίτερα επιθετικό και αποφασιστικό τρόπο μπήκε στην εσωτερική του Μαρτίν και σχεδόν τον «έσπρωξε» εκτός γραμμής, για να τον περάσει και να πάρει τη νίκη. Ο Μαρτίν τερμάτισε δεύτερος και μάλιστα με μεγάλη διαφορά, άνω των 5 δευτερολέπτων από τον Ιταλό, και ο Μαρκ Μάρκεθ πήρε την 3η θέση και ανέβηκε στο βάθρο. Ακολούθησαν οι Μπετζέκι, Μορμπιντέλι, Βινιάλες, Κουαρταραρό, Εσπαργκαρό. Α. Μάρκεθ και Ολιβέιρα.

Επομένος αγώνας είναι σε μία εβδομάδα (27-29 Σεπτεμβρίου) το GP Ταϊλάνδης

Αποτελέσματα

