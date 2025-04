Ο Λούις Χάμιλτον έκλεψε τις εντυπώσεις την Πέμπτη, με την εμφάνισή του στην πίστα του Σακχίρ.

Η Πέμπτη πριν από κάθε Grand Prix της Formula 1 είναι αφιερωμένη στις συνεντεύξεις Τύπου και σε προωθητικές ενέργειες. Καθώς δεν υπήρχε δράση στην πίστα του Μπαχρέιν, όλα τα βλέμματα έπεσαν πάνω στην... κόμη του Λούις Χάμιλτον.

Ο Βρετανός οδηγός της Scuderia Ferrari έλυσε τα κοτσιδάκια του και είδαμε πώς είναι το μαλλί του. Το οποίο θύμισε το στιλ της χαίτης-λασπωτήρα της δεκαετίας του '80!

