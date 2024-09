Ποιος είναι ο ορθός δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουν οι οδηγοί της Formula 1 για να φτάσουν στη νίκη στη μάχη της Μαρίνα Μπέι; Ακολουθούν οι απαντήσεις...

Ο δέκατος όγδοος αγώνας της Formula 1 για το 2024 είναι λίγες στιγμές μακριά, με ομάδες και οδηγούς να προετοιμάζονται για το Grand Prix Σιγκαπούρης, το τελευταίο πριν τη διακοπή τριών εβδομάδων. Τα αποτελέσματα των κατατακτήριων δοκιμών του Σαββάτου μας έδωσαν πρώτη εικόνα για το τι θα δούμε στον αγώνα και οι 62 γύροι που ακολουθούν, αναμένονται άκρως συναρπαστικοί.

Από την κορυφή θα ξεκινήσει τον αγώνα ο Λάντο Νόρις της McLaren Racing. O Βρετανός θέλει να επιστρέψει στις νίκες και να μειώσει ακόμη περισσότερο τη διαφορά στη βαθμολογία οδηγών από τον Μαξ Φερστάπεν. Ο Ολλανδός εκκινεί δεύτερος και θέλει να χαλάσει το… πάρτι του Νόρις και να επιστρέψει στις νίκες μετά από το GP Ισπανίας. Στη μάχη της νίκης θα είναι επίσης οι Λιούις Χάμιλτον και Τζορτζ Ράσελ από τις θέσεις 3 και 4, ενώ ενδιαφέρον θα έχει τι θα κάνουν οι οδηγοί της Ferrari που εκκινούν από την πέμπτη σειρά της εκκίνησης.

Όσον αφορά τη διαθεσιμότητα ελαστικών, οι οδηγοί των Red Bull, Mercedes, Ferrari και McLaren έχουν από ένα φρέσκο σετ της σκληρής και της μεσαίας γόμας ελαστικών. Από τις παραπάνω ομάδες μόνο οι Κάρλος Σάινθ και Σέρχιο Πέρεζ έχουν ένα φρέσκο σετ της μαλακής γόμας ελαστικών, ωστόσο εκκινούν από τις θέσεις 10 και 13.

Από πλευράς στρατηγικής, ο επίσημος προμηθευτής ελαστικών της Formula 1, Pirelli, δίνει ως ιδανική στρατηγική το ένα pit-stop. Η ιταλική μάρκα προτείνει εκκίνηση με τη μεσαία γόμα ελαστικών με το παράθυρο της πρώτης αλλαγής να είναι μεταξύ των γύρων 21 και 27. Η γόμα που προτείνει για τον υπόλοιπο αγώνα είναι η σκληρή.

Η δεύτερη ταχύτερη στρατηγική είναι επίσης του ενός pit-stop με τη μαλακή γόμα ελαστικών να προτείνεται για το πρώτο μέρος του αγώνα. Το παράθυρο της μοναδικής αλλαγής ελαστικών είναι μεταξύ των γύρων 13 και 19. Η τρίτη και πιο αργή στρατηγική είναι επίσης του ενός pit-stop, με την Pirelli να έχει τη σκληρή γόμα ελαστικών για το πρώτο μέρος του αγώνα και τη μεσαία γόμα ελαστικών για το τελευταίο stint.

Το Grand Prix Σιγκαπούρης είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 15:00 ώρα Ελλάδος. Μην χάσετε το LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford από τις 14:30 για να μπείτε σε κλίμα αγώνα.

