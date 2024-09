Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 εμφανίστηκε ιδιαίτερα χαρούμενος μετά την πολύ καλή του εμφάνιση στις κατατακτήριες δοκιμές της Σιγκαπούρης.

Η Παρασκευή ήταν καταστροφική για τη Mercedes-AMG, με την W15 να είναι αρκετά αργή στη Σιγκαπούρη και αυτό προκάλεσε την απογοήτευση των Λιούις Χάμιλτον και Τζορτζ Ράσελ. Τα πράγματα άλλαξαν σημαντικά στο FP3 και στις κατατακτήριες δοκιμές της Μαρίνα Μπέι οι δύο Βρετανοί «κλείδωσαν» τη δεύτερη σειρά της εκκίνησης για το Grand Prix Σιγκαπούρης.

Ο Χάμιλτον κατέκτησε την 3η θέση και επικράτησε για πέμπτη φορά φέτος στις κατατακτήριες του Ράσελ. Μετά το τέλος του Q3 δεν μπορούσε να κρύψει τη χαρά του: «Όλο το χρόνο οι κατατακτήριες ήταν καταστροφικές για εμένα. Δουλεύω συνέχεια ώστε να επανέλθω σε αυτόν τον τομέα και ξαφνικά μετά από πάρα πολύ καιρό το μονοθέσιο ζωντάνεψε στις κατατακτήριες. Ο τελευταίος γύρος στο Q3 ήταν πολύ δύσκολος. Ίσως θα μπορούσα να βρω λίγο ακόμη χρόνο από το μονοθέσιο αλλά είμαι ευγνώμων για το γύρο που έκανα. Οι μηχανικοί πήγαιναν πέρα-δώθε, άλλαξαν τα πάντα στο μονοθέσιο και ήταν αλάνθαστοι και τους χρωστάω ένα μεγάλο "ευχαριστώ". Είμαστε σε μία καλή θέση να παλέψουμε για τις πρώτες θέσεις αύριο».

Mega lap, Lewis! That's P3 on the grid for the Singapore Grand Prix 👏 pic.twitter.com/0Th3V8g4Zl