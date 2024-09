Μετά από καιρό ο Μαξ Φερστάπεν δείχνει ικανοποιημένος με την απόδοση της Red Bull και αισιόδοξος ότι θα παλέψει για τη νίκη στη Σιγκαπούρη.

Η εμφανής βελτίωση της RB20 κατά τη διάρκεια του Σαββάτου πιστοποιήθηκε με τη 2η θέση στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Σιγκαπούρης που κατέκτησε ο Μαξ Φερστάπεν. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής γνωρίζει ότι έκανε το πρώτο βήμα για ένα καλό αποτέλεσμα στον αγώνα της Κυριακής (3μ.μ., ώρα Ελλάδας) και πολύτιμους βαθμούς.

«Όλη η ημέρα εξελίχθηκε καλά για εμάς. Βελτιώναμε την απόδοση του μονοθεσίου σε κάθε γύρο που κάναμε. Είμαι χαρούμενος που θα βρεθώ στην πρώτη σειρά του grid, αν σκεφτούμε σε ποια κατάσταση ήμασταν την Παρασκευή. Το Q3 ήταν δύσκολο, καθώς όλοι είχαμε όλοι μία προσπάθεια. Δεν μπορείς να το παρακάνεις, γιατί πρέπει να μείνεις μέσα στα όρια της πίστας. Είμαι χαρούμενος με τη δεύτερη θέση».

Quali wrapped 🙌



Max locked out a strong P2 finish, whilst Checo will be battling from P13 tomorrow ⚔️#F1 || #SingaporeGP 🇸🇬 pic.twitter.com/uiHjNvevXz