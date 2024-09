O Λάντο Νόρις της McLaren Racing σημείωσε την ταχύτερη επίδοση στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στη Μαρίνα Μπέι.

Με μεγάλο ενδιαφέρον συνεχίστηκε η δράση στο Grand Prix Σιγκαπούρης, με το FP2 να μας προσφέρει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για το τι να περιμένουμε στο υπόλοιπο του τριημέρου. Ο δέκατος όγδοος φετινός αγώνας της Formula 1 έχει προς ώρας δύο πρωταγωνιστές, τους οποίους μετά τις ελεύθερες δοκιμές της Παρασκευής τους χωρίζουν μερικά χιλιοστά του δευτερολέπτου.

Ταχύτερος οδηγός στο FP2 ήταν ο Λάντο Νόρις της McLaren Racing. O Βρετανός έδειξε ένα πολύ επιθετικό πρόσωπο και με τη μαλακή γόμα σημείωσε πίσω από το τιμόνι της MCL38 χρόνο 1:30,727. Ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari ήταν στη 2η θέση και ο Μονεγάσκος μαζί με τον Νόρις είναι έως τώρα οι μόνοι πρωταγωνιστές του τριημέρου και με διαφορά από τους υπόλοιπους. Έπειτα και από το FP2, η μεταξύ τους διαφορά είναι μόλις 58 χιλιοστά του δευτερολέπτου και με τον οδηγό της Ferrari να έχει κάνει λάθος στη γρήγορη προσπάθειά του.

Lando Norris wrestling for control of his McLaren after having a moment#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/AG81brFhbK — Formula 1 (@F1) September 20, 2024

Στην 3η θέση ήταν και πάλι ο Κάρλος Σάινθ με τη δεύτερη SF-24, όμως ο Ισπανός ήταν 0,629 δλ πίσω από τον Νόρις, κάτι που σημαίνει πως δεν άντλησε το 100% του μονοθεσίου του. Εντυπωσιακός ήταν ο Γιούκι Τσουνόντα της RB με την 4η ταχύτερη προσπάθεια, με τον Ιάπωνα να βρίσκεται μπροστά από τον Όσκαρ Πιάστρι που δείχνει να δυσκολεύεται. Στην 6η θέση ήταν ο Ντάνιελ Ρικάρντο με τη δεύτερη VCARB01.

Yuki's enjoying himself out there and looking good in that denim livery 👀



He's currently P4 👏#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/dymQ54o5UD — Formula 1 (@F1) September 20, 2024

Βυθισμένες στα προβλήματα Mercedes και Red Bull

Ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes ήταν στην 7η θέση της κατάταξης, ενώ ο Σέρχιο Πέρεζ της Red Bull Racing ήταν 8ος. Οι δύο ομάδες (Mercedes-Red Bull) ταλαιπωρούνται από πολλά προβλήματα και η διαφορά τους από την κορυφή είναι 0,7 δλ και 0,8 δλ αντίστοιχα και όσο περνάει το τριήμερο αυξάνεται.

Σαν να μην έφτανε αυτό, ο Ράσελ με 2 λεπτά για το φινάλε του FP2 βρήκε στον τοίχο της στροφής 8 και προκάλεσε ζημιά στο εμπρός μέρος της W15 του. Την πρώτη 10άδα της διαδικασίας συμπλήρωσαν οι Άλεξ Άλμπον με Williams και Νίκο Χούλκενμπεργκ με Haas.

Russell reverses out and heads back to the pits, minus his front wing 👀#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/T6yHHdn5kP — Formula 1 (@F1) September 20, 2024

Ο Λιούις Χάμιλτον ήταν μόλις 11ος και είχε ξανά έντονα παράπονα από το μονοθέσιό του. Από την άλλη, ο Μαξ Φερστάπεν ήταν στη 15η θέση, με τον παγκόσμιο πρωταθλητή να αναφέρει διαρκώς στην ομάδα του πως δεν έχει πρόσφυση από την RB20 του.

Max runs wide at Turn 7 - he's finding it tough out there so far #F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/xSzWrViRBb — Formula 1 (@F1) September 20, 2024

H επόμενη μέρα

Η δράση συνεχίζεται το Σάββατο στις 12:30 ώρα Ελλάδος με την τρίτη και τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών του GP Σιγκαπούρης. Οι κατατακτήριες δοκιμές θα πραγματοποιηθούν στις 16:00 ώρα Ελλάδος.

Αποτελέσματα FP2 Grand Prix Σιγκαπούρης

Φωτογραφίες: McLarenF1/X