O Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στο σιρκουί πόλης της Μαρίνα Μπέι.

Το Grand Prix Σιγκαπούρης, το δέκατο όγδοο της φετινής σεζόν της Formula 1 ξεκίνησε με το FP1. Οι οδηγοί πίεσαν σημαντικά και έκαναν προσομοιώσεις κατατακτηρίων και αγώνα. Αυτό συνέβη καθώς προβλέπεται βροχή τις βραδινές ώρες. Ταχύτερος στο FP1 ήταν ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari. O Μονεγάσκος βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα και έδειξε από την πρώτη στιγμή πως είναι γρήγορος στη Μαρίνα Μπέι. Ο ταχύτερος χρόνος που σημείωσε ήταν στο 1:31,763 και ήταν μόλις 76 χιλιοστά του δευτερολέπτου ταχύτερος από τον Λάντο Νόρις της McLaren. O Βρετανός εμφανίστηκε επίσης πολύ γρήγορος στη διαδικασία και θα είναι στο παιχνίδι της νίκης. Τρίτος ήταν ο Κάρλος Σάινθ με τη δεύτερη SF-24, αποδεικνύοντας πως η Ferrari έχει την επιθυμητή ταχύτητα στη Σιγκαπούρη.

Στην 4η θέση ήταν ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing, o οποίος ήταν 0,334 δλ μακριά από την κορυφή. Παρά τη διαφορά η RB20 έδειξε να πατάει καλά στην πίστα όπου το 2023 δεν κατάφερε να μπει στο Q3 στις κατατακτήριες δοκιμές. Εντυπωσιακή εμφάνιση έκανε ο Γιούκι Τσουνόντα με την RB στην 5η θέση, ενώ 6ος ήταν ο Όσκαρ Πιάστρι της McLaren.

Ο Ντάνιελ Ρικάρντο ήταν στην 7η θέση με το δεύτερο μονοθέσιο της RB, με τον Αυστραλό να ξεπερνάει τον Άλεξ Άλμπον της Williams. Την πρώτη 10άδα έκλεισαν οι Φερνάντο Αλόνσο με Aston Martin και Έστεμπαν Οκόν με Alpine.

Εκτός 10άδας ήταν οι δύο οδηγοί της Mercedes, με τον Λιούις Χάμιλτον να είναι στη 12η θέση. Τόσο ο Βρετανός όσο και ο teammate του, Τζορτζ Ράσελ, είχαν πολλά παράπονα από τη συμπεριφορά του μονοθεσίου τους και ζητούσαν σημαντικές αλλαγές ενόψει του FP2.

Lewis and George kick off our Singapore weekend with P12 and P16 in FP1



A session focused on collecting as much long-run data as possible 📈 pic.twitter.com/BvMKRjbWUN — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) September 20, 2024

Η δράση συνεχίζεται στις 16:00 ώρα Ελλάδος με τη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών στην πίστα της Μαρίνα Μπέι. Ενδιαφέρον θα έχει να δούμε κατά πόσο ο καιρός θα επηρεάσει την απογευματινή διαδικασία.

Checo locks up and runs into a slip road at Turn 16



A lil' spin turn and he's back on his way 👍#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/8foSXVmrqW — Formula 1 (@F1) September 20, 2024

Αποτελέσματα FP1 Grand Prix Σιγκαπούρης

Φωτογραφίες: Scuderia Ferrari/X