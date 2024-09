Ο Ταϊλανδός οδηγός της Formula 1 αγωνίζεται τα τελευταία τρία χρόνια με το μονοθέσιο της Williams Racing.

To πρωτάθλημα της Formula 1 συνεχίστηκε με το Grand Prix Σιγκαπούρης, όπου ο Άλεξ Άλμπον αναγκάστηκε να εγκαταλείψει λόγω προβλήματος στο σύστημα ψύξης του κινητήρα.

Πριν τον αγώνα στην Μαρίνα Μπέι, όταν είχε ακόμα καλή διάθεση, ο Άλμπον ρωτήθηκε από δημοσιογράφο αν αληθεύει ότι το παρατσούκλι του είναι «Άλμπονο» και αφού ο 28χρονος απάντησε θετικά, εξήγησε πώς του δόθηκε. «Όταν αγωνιζόμουν μικρός, είχα πάνω στο καρτ το όνομά μου "A.Albon" και δίπλα την ομάδα αίματός μου. Η οποία είναι η Ο. Έτσι όλο μαζί διαβαζόταν "Άλμπονο". Απίθανη ιστορία».

