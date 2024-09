H τελευταία κενή θέση του grid του MotoGP για το 2025 καλύφθηκε, καθώς ο Αυστραλός βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Λίγο πριν ξεκινήσει η αγωνιστική δράση του MotoGP στο Μιζάνο για το Grand Prix Εμίλια-Ρομάνια, η Yamaha Racing ανακοίνωσε πως ο Τζακ Μίλερ θα ενταχθεί στο δυναμικό της από τη σεζόν του 2025 και θα πλαισιώσει τους Φάμπιο Κουαρταραρό, Άλεξ Ρινς και Μιγκέλ Ολιβέιρα. Ο Αυστραλός αγωνίζεται φέτος με την εργοστασιακή ομάδα της KTM και από την επόμενη σεζόν θα φοράει τα χρώματα της Pramac Racing. Το συμβόλαιό του θα έχει διάρκεια ενός έτους.

H ιταλική ομάδα, η οποία διεκδικεί τον τίτλο στο φετινό πρωτάθλημα αναβατών με τον Χόρχε Μαρτίν, θα έχει μοτοσικλέτες της Yamaha από την επόμενη σεζόν. Ο Μίλερ αναμένεται να πλαισιώσει τον Μιγκέλ Ολιβέιρα, ο οποίος θα ενταχθεί στο δυναμικό της Pramac από την Trackhouse Racing. O 29χρονος δεν είναι άγνωστος στην Pramac, καθώς οδήγησε για την ιταλική ομάδα από το 2018 έως το 2020.

🚨 BREAKING NEWS 🚨@jackmilleraus will race for @pramacracing next season! 🔀#MotoGP2025 pic.twitter.com/vwOGRJIkMz