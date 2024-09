H βρετανική ομάδα θα παρουσιαστεί στον αγώνα της Formula 1 στη Σιγκαπούρη με διαφορετικά χρώματα από αυτά που την έχουμε συνηθίσει στο 2024.

Η McLaren Racing συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στον κόσμο της Formula 1 τόσο αγωνιστικά όσο και εξωαγωνιστικά. Η βρετανική ομάδα έχει περάσει στην κορυφή της βαθμολογίας κατασκευαστών μετά το GP Αζερμπαϊτζάν, κάτι το οποίο είχε να συμβεί από το 2014.

Ένας ακόμη τομέας στον οποίο πρωταγωνιστεί η McLaren είναι οι ειδικοί χρωματισμοί στο μονοθέσιό της σε επιλεγμένους αγώνες. Στο επερχόμενο Grand Prix Σιγκαπούρης θα «ντύσει» με νέα χρώματα την MCL38 των Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι.

Στους επίσημους λογαριασμούς της στα social media δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο μας δείχνει τα νέα χρώματα του μονοθεσίου της. Η πηγή έμπνευσης είναι φυσικά το ένδοξο παρελθόν της και η εποχή που τα ερυθρόλευκα μονοθέσιά της με την ονομασία MP4 έσπερναν... φόβο και τρόμο στο grid της Formula 1.

Με το ρετρό χρωματισμό για το GP Σιγκαπούρης η McLaren θέλει να «αναβιώσει το θρύλο» που έχτισε από το 1981 έως το 1996. Το λευκό χρώμα θα έχει έντονη παρουσία πάνω στην MCL38, ωστόσο η «παπάγια» απόχρωση του πορτοκαλί θα παραμείνει στη θέση του κόκκινου. Ο σχεδιασμός έγινε σε συνεργασία με το χορηγό της βρετανικής ομάδας OKX.

