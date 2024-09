Η αγωνιστική δράση στον κόσμο της Formula 1 συνεχίζεται και αυτό το τριήμερο, με το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ να επισκέπτεται τη «μαγευτική» Μαρίνα Μπέι.

Το ταξίδι της Formula 1 την Ασία συνεχίζεται, καθώς μετά το Αζερμπαϊτζάν ακολουθεί το Grand Prix Σιγκαπούρης το τριήμερο 20-22 Σεπτεμβρίου. Το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ θα επισκεφθεί τη Μαρίνα Μπέι, το σιρκουί που φιλοξένησε τον πρώτο νυχτερινό αγώνα στην ιστορία της F1. Μάλιστα, ξεκίνησε τη… μόδα Grand Prix που διεξάγονται υπό το φως των προβολέων και συνεχίζεται έως σήμερα.

Το πρώτο Grand Prix Σιγκαπούρης πραγματοποιήθηκε πίσω στο 2008. Φέτος η διαδρομή έχει υποστεί αλλαγές και έχει μήκος 4,94 χιλιόμετρα και αποτελείται από 19 στροφές. Λόγω των πολλών στροφών, οι ευκαιρίες για προσπέρασμα είναι μικρές, ενώ η στρατηγική θα παίξει μεγάλο ρόλο. Την Κυριακή οι οδηγοί θα διανύσουν συνολικά 62 γύρους.

Τις περισσότερες νίκες στο Grand Prix Σιγκαπούρης έχει ο Σεμπάστιαν Φέτελ με 5, ενώ τον ακολουθεί ο Λιούις Χάμιλτον με 4. Νικητής το 2023 ήταν ο Κάρλος Σάινθ της Ferrari. Το ρεκόρ πίστας έχει ο Λιούις Χάμιλτον με χρόνο 1:35,867.

Στον αγώνα του Αζερμπαϊτζάν η McLaren Racing κατάφερε να πάρει τη νίκη με τον Όσκαρ Πιάστρι, έπειτα από μία εξαιρετική μονομαχία με τον Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari. Η βασική αντίπαλος της βρετανικής ομάδας είναι αυτή του Μαρανέλο, με τη Mercedes να είναι κοντά και τη Red Bull Racing να βρίσκει πάλι τα βήματά της. Ο Μαξ Φερστάπεν διατηρεί προβάδισμα 59 βαθμών από τον Λάντο Νόρις στο πρωτάθλημα οδηγών, ωστόσο δεν αποκλείεται η διαφορά να μειωθεί σημαντικά.

Ο επίσημος προμηθευτής ελαστικών της Formula 1, Pirelli, θα διαθέσει στις ομάδες τις C5 (μαλακή), C4 (μεσαία) και C3 (σκληρή) γόμες ελαστικών στη Σιγκαπούρη. Πρόκειται για τις πιο μαλακές γόμες από την γκάμα της ιταλικής μάρκας και λόγω αυτού δεν αποκλείεται να δούμε στρατηγικές δύο pit-stop από τις ομάδες.

The dry weather compounds chosen for the 15th running of the Singapore GP are the same as last year’s and in fact the same as at the past two races at Monza and Baku: C3 as Hard, C4 as Medium and C5 as Soft. https://t.co/My1nD3sjAh #SingaporeGP pic.twitter.com/ZG7GIO5VGk