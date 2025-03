Στη γερμανική ομάδα πιστεύουν πως δεν πρόκειται οι δοκιμές του Μπαχρέιν να της δείξουν αν έχει ξεπεράσει τα προβλήματα των τελευταίων ετών.

Στο 2025 η Mercedes-AMG F1 πρέπει να αποδείξει πως μπορεί να σταθεί στα πόδια της χωρίς τον Λιούις Χάμιλτον. Η γερμανική ομάδα που μέχρι και το 2021 κατακτούσε τίτλους στη Formula 1 θα αγωνιστεί στη νέα σεζόν με οδηγούς τους Τζορτζ Ράσελ και Κίμι Αντονέλι.

Οι στόχοι της δεν είναι απαραίτητα να κατακτήσουν τα δύο πρωταθλήματα στο 2025 αλλά να κάνουν βήματα μπροστά με τη νέα W16. Στο περιθώριο των χειμερινών δοκιμών του Μπαχρέιν, ο επικεφαλής της Mercedes-AMG F1, Τότο Βολφ, παραδέχθηκε πως δεν ξέρει η ομάδα του αν τα προβλήματα του 2024 λύθηκαν με το νέο μονοθέσιο.

W16 hits different at night 😮‍💨 pic.twitter.com/wGdIwFg69D

«Είτε λύσαμε τα προβλήματά μας σε όλες τις συνθήκες είτε όχι. Μερικές φορές ακολουθούμε ορισμένα μονοπάτια τα οποία είναι λάθος. Τη δεύτερη ημέρα δοκιμάσαμε κάποια πράγματα τα οποία δεν λειτούργησαν. Δεν ήταν καλή ημέρα», ανέφερε ο Βολφ.

Ο επικεφαλής της γερμανικής ομάδας πιστεύει πως είναι σε μία πολύ καλύτερη θέση σε σύγκριση με πριν από 12 μήνες, ωστόσο παραμένει ρεαλιστής. Αποκάλυψε μάλιστα πως ο Λάντο Νόρις της McLaren τη δεύτερη ημέρα δοκιμών ήταν «σε άλλο πλανήτη», ενώ μία ακόμη ομάδα που τον εντυπωσίασε ήταν η Williams με τον Κάρλος Σάινθ.

Just blessing your feed with the W16 😮‍💨 pic.twitter.com/cv9R0kDzbh