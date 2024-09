Ο Μονεγάσκος οδηγός της Formula 1 και ο άσος των γηπέδων είναι κάτοχοι της εντυπωσιακής Ferrari Daytona SP3.

Σε μόλις 599 αντίτυπα κατασκευάστηκε από την Ferrari η Daytona SP3, ένα supercar με ατμοσφαιρικό V12 κινητήρα, ισχύος 840 ίππων. Δικαιωματικά ένας από τους ιδιοκτήτες της είναι ο οδηγός της Scuderia στη Formula 1, Σαρλ Λεκλέρ. Ο 26χρονος Μονεγάσκος παρουσίασε σε ένα βίντεο το πώς διαμόρφωσε τη δική του Daytona SP3, σε μαύρο χρώμα αλλά και με λεπτομέρειες όπως η σημαία του Μονακό αλλά και το νούμερο 16 που χρησιμοποιεί στην F1.

Don’t miss @Charles_Leclerc’s #FerrariDaytonaSP3, the new #FerrariOneOfAKind masterpiece on display at the #MuseoEnzoFerrari in #Modena for a limited amount of time.



Come see it!#MuseiFerrari #FerrariTailorMade #IconaFerrari pic.twitter.com/LxgEaHG4QF