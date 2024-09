Δείτε πώς θα παραταχθούν οι μονομάχοι της Formula 1 στο Μπακού για το 17o φετινό Grand Prix, με τον Βρετανό της Mercedes να απουσιάζει από την τέταρτη σειρά της εκκίνησης.

Λίγες στιγμές απέμειναν για την εκκίνηση του Grand Prix Αζερμπαϊτζάν. Ο 17ος αγώνας της φετινής χρονιάς της Formula 1 αναμένεται με αγωνία και οι κατατακτήριες δοκιμές του Σαββάτου μας έδωσαν μια ιδέα του τι μάχες να περιμένουμε σήμερα. Όλα τα ενδεχόμενα είναι πιθανά σε έναν αγώνα που η πιθανότητα εμφάνισης του Αυτοκινήτου Ασφαλείας να είναι στο 86%.

Το πρωί της Κυριακής ανακοινώθηκε πως ο Λιούις Χάμιλτον θα εκκινήσει από το pitlane το σημερινό Grand Prix. Οι μηχανικοί της Mercedes τοποθέτησαν νέα μονάδα ισχύος στην W15 του έπειτα από το τέλος των κατατακτήριων δοκιμών. Επιπλέον έκαναν αλλαγές στην ανάρτηση του μονοθεσίου της γερμανικής ομάδας έπειτα από παράπονα του 7 φορές παγκόσμιου πρωταθλητή για την οδηγησιμότητά του. Έτσι, η Mercedes «έσπασε» το parc-ferme και ο Χάμιλτον θα εκκινήσει τον αγώνα του Μπακού από το pitlane και όχι από το πίσω μέρος του grid.

Από θέση ισχύος στο σημερινό αγώνα θα εκκινήσει ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari. O Μονεγάσκος ήταν άπιαστος στις κατατακτήριες δοκιμές και με μία θαυμάσια προσπάθεια κατέκτησε την 26η pole της καριέρας του. Δίπλα του θα βρίσκεται ο Όσκαρ Πιάστρι της McLaren, o οποίος θέλει να φτάσει στη δεύτερη νίκη της καριέρας του.

Only two drivers have ever converted pole into victory at Baku 🏆



Τρίτος θα βρίσκεται ο Κάρλος Σάινθ με τη δεύτερη SF-24 και στόχος του θα είναι να προσπεράσει τον οδηγό της McLaren που βρίσκεται μπροστά του. Από την 4η θέση θα εκκινήσει ο Σέρχιο Πέρεζ της Red Bull Racing, o οποίος για πρώτη φορά φέτος ξεπέρασε τον Μαξ Φερστάπεν στις κατατακτήριες δοκιμές.

A 33 race streak broken ❌



Στην τρίτη σειρά της εκκίνησης συναντάμε τον Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG, o οποίος περίμενε κάτι παραπάνω από το Q3. Δίπλα του θα έχει τον Μαξ Φερστάπεν με τη δεύτερη RB20, ο οποίος έκανε μία από τις χειρότερες φετινές του εμφανίσεις σε κατατακτήριες δοκιμές. Ο Φερνάντο Αλόνσο εκμεταλλεύτηκε την ποινή του Χάμιλτον και θα είναι στην 7η θέση και πίσω του οδηγοί της Williams, Φράνκο Κολαπίντο και Άλεξ Άλμπον. Την πρώτη 10άδα συμπληρώνει ο Όλιβερ Μπέρμαν της Haas, o οποίος θέλει να γίνει ο πρώτος οδηγός στην ιστορία της F1 που θα πάρει βαθμούς στους δύο πρώτους του αγώνες με δύο διαφορετικές ομάδες.

O Λάντο Νόρις είχε καταστροφικές κατατακτήριες δοκιμές στο Μπακού. Ο Βρετανός κατετάγη 17ος όμως θα εκκινήσει 15ος έπειτα από τον αποκλεισμό του Πιέρ Γκασλί της Alpine για τεχνική παράβαση και την ποινή του Χάμιλτον.

Η εκκίνηση του Grand Prix Αζερμπαϊτζάν είναι προγραμματισμένη για τις 14:00 ώρα Ελλάδος. Μην χάσετε το LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford από τις 13:30 για να μπείτε σε κλίμα αγώνα.

Το τελικό grid του GP Αζερμπαϊτζάν

Θ. ΟΔΗΓΟΣ ΟΜΑΔΑ 1 Charles Leclerc Scuderia Ferrari 2 Oscar Piastri McLaren F1 Team 3 Carlos Sainz Scuderia Ferrari 4 Sergio Perez Oracle Red Bull Racing 5 George Russell Mercedes AMG Petronas F1 Team 6 Max Verstappen Oracle Red Bull Racing 7 Fernando Alonso Aston Martin Aramco F1 Team 8 Franco Colapinto Williams Racing 9 Alex Albon Williams Racing 10 Oliver Bearman MoneyGram Haas F1 Team 11 Yuki Tsunoda Visa Cash App RB F1 Team 12 Nico Hulkenberg MoneyGram Haas F1 Team 13 Lance Stroll Aston Martin Aramco F1 Team 14 Daniel Ricciardo Visa Cash App RB F1 Team 15 Lando Norris McLaren F1 Team 16 Valtteri Bottas Stake F1 Team Kick Sauber 17 Zhou Guanyu Stake F1 Team Kick Sauber 18 Pierre Gasly BWT Alpine F1 Team Pitlane Lewis Hamilton Mercedes AMG Petronas F1 Team Pitlane Esteban Ocon BWT Alpine F1 Team

