Ο Φράνκο Κολαπίντο εντυπωσίασε στις κατατακτήριες του GP Αζερμπαϊτζάν, ξεπερνώντας τον Άλεξ Άλμπον και δικαιώνοντας τον Τζέιμς Βόουλς.

Ο Φράνκο Κολαπίντο, μόλις στον δεύτερο του αγώνα στη Formula 1, κατόρθωσε να ξεχωρίσει στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Αζερμπαϊτζάν, κερδίζοντας την ένατη θέση και ξεπερνώντας τον ομόσταβλό του στη Williams Άλεξ Άλμπον, ο οποίος κατέλαβε τη δέκατη θέση. Ο νεαρός Αργεντίνος οδηγός, που κλήθηκε να αντικαταστήσει τον Λόγκαν Σάρτζεντ, αποδεικνύει με τις επιδόσεις του ότι η επιλογή του Τζέιμς Βόουλς να τον φέρει στη Williams ήταν η σωστή, παρά τις αμφιβολίες που είχαν εκφραστεί από πολλούς αναλυτές και μέσα ενημέρωσης.

Ο Κολαπίντο, παρά την περιορισμένη εμπειρία του στη F1, δείχνει απόλυτη ψυχραιμία και ωριμότητα πίσω από το τιμόνι. Κατάφερε να κερδίσει μια θέση στην πρώτη δεκάδα, επιβεβαιώνοντας πως δεν είναι απλώς ένας προσωρινός αντικαταστάτης, αλλά ένας πολλά υποσχόμενος οδηγός που μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην εξέλιξη της ομάδας. H επίδοσή του γίνεται ακόμα πιο εντυπωσιακή, αν αναλογιστούμε ότι στις ελεύθερες δοκιμές της Παρασκευής είχε έξοδο στις μπαριέρες.

💪 First ever appearance in Q2

💪 First ever appearance in Q3

💪 Second ever qualifying session

💪 P9 qualifying finish



Vamos, Franco 👏🇦🇷 pic.twitter.com/wspquNpNZ0