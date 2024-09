O Βρετανός οδηγός της McLaren Racing είχε τη χειρότερη φετινή εμφάνισή του σε κατατακτήριες δοκιμές, καθώς έμεινε από νωρίς εκτός μάχης.

Με το χειρότερο δυνατό τρόπο εξελίχθηκαν οι κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Αζερμπαϊτζάν για τον Λάντο Νόρις. Ο οδηγός της McLaren αποκλείστηκε από την πρώτη περίοδο των κατατακτήριων δοκιμών με τη 17η επίδοση.

Η εξέλιξη αυτή δεν βοηθάει σε καμία περίπτωση την προσπάθειά του να μειώσει κι άλλο τη διαφορά στο πρωτάθλημα οδηγών από τον πρωτοπόρο Μαξ Φερστάπεν. Μάλιστα, ήταν μεγάλη ευκαιρία για τον Νόρις να βρεθεί σε πλεονεκτική θέση σε σχέση με τον αντίπαλό του στην εκκίνηση, μιας και ο Ολλανδός θα εκκινήσει από την 6η θέση το Grand Prix.

«Θα πάω στον αγώνα με την ελπίδα για κάτι καλό. Το μονοθέσιο ήταν καλό, όλοι οι άλλοι οδηγοί έκαναν δεύτερο χρόνο κι εγώ όχι, ήμουν απλά άτυχος. Είναι αυτό που είναι όμως και ο αγώνας θα είναι μεγάλος. Έχουμε και πολλά ελαστικά να χρησιμοποιήσουμε. Ακόμη ελπίζω να πάρω ένα καλό αποτέλεσμα. Το μονοθέσιο είναι γρήγορο και στον γύρο που ήμουν θα σημείωνα με άνεση τον δεύτερο ταχύτερο χρόνο. Είναι εκνευριστικό αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι», δήλωσε ο Νόρις μετά τον αποκλεισμό στο Q1.

Norris pits inside the drop zone with no time left to go again - he's out!! 😱 HUGE news for one of the World Championship contenders!!! #F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/w3QhV2f34M

Για τις συνθήκες τις οποίες προήλθε ο αποκλεισμός του Νόρις από το Q1 έχουν δημιουργηθεί πολλά ερωτηματικά. Ας τα πάρουμε όμως από την αρχή.

Ο Νόρις οδεύοντας προς τη στροφή 16 δεν βλέπει ένδειξη κίτρινης σημαίας στον φωτεινό σηματοδότη της πίστας. Στην έξοδο της στροφής 16 και στη στροφή 17 δεν υπάρχει κάποια κίτρινη σημαία, ενώ στη στροφή 18 ο φωτεινός σηματοδότης αναβοσβήνει με το πράσινο φως. Στη McLaren Racing πιστεύουν πως υπήρξε ασυνεννοησία με τη Διεύθυνση Αγώνα και θα ζητήσουν διευκρινήσεις, ενώ από το ριπλέι της μετάδοσης δεν φαίνεται να κυματίζει κάποια κίτρινη σημαία. Σε εκείνο το σημείο κινούνταν αργά στην πίστα ο Έστεμπαν Οκόν της Alpine λόγω κλαταρίσματος ελαστικού.

Q1 complete in Baku. Oscar is through to Q2, finishing his session P3 and Lando in P17. #AzerbaijanGP 🇦🇿 pic.twitter.com/bspxogtW9R

Βλέποντας ωστόσο το ριπλέι από το onboard πλάνο της McLaren τα πράγματα περιπλέκονται. Ο Νόρις βγαίνοντας από τη στροφή 16, το μονοθέσιό του περνάει πάνω από το kerb και «βυθίζεται». Ο Βρετανός αφήνει το πόδι από το γκάζι, χάνει αρκετό χρόνο και συνεχίζει την προσπάθειά του. Ωστόσο πριν φτάσει στη στροφή 18 αφήνει το πόδι από το γκάζι και επιστρέφει αργά-αργά στα pits.

Βλέποντας και πάλι το onboard του Νόρις, ο Βρετανός δεν είχε καμία ενημέρωση σχετικά με κίτρινες σημαίες και προκύπτει πως από μόνος του εγκατέλειψε την προσπάθειά του. Μάλιστα, περίπου 10 δευτερόλεπτα αφότου έχει παρατήσει την προσπάθειά του, ρωτάει εάν υπήρχε κάποια κίτρινη σημαία. Αυτό σημαίνει πως ο οδηγός της McLaren ενήργησε μόνος του.

lando: yellow flag, can i go again or not?



will: no we have to box, we have to box. man i’m sorry, they shouldn’t have done that.



END THIS WEEKEND!!!! pic.twitter.com/kIdG1JrAJJ