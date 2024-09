O Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στους στενούς δρόμους του Μπακού.

To Grand Prix Αζερμπαϊτζάν, το δέκατο έβδομο της φετινής σεζόν της Formula 1 ξεκίνησε με το FP1 διάρκειας 60 λεπτών. Η διαδικασία αποδείχθηκε επεισοδιακή με τρεις διαφορετικές κόκκινες σημαίες να διακόπτουν τη δράση, με τη χαμηλή πρόσφυση της πίστας να δημιουργεί επιπλέον προβλήματα σε οδηγούς και ομάδες.

Ταχύτερος μετά από 60 λεπτά δράσης ήταν ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing. O Ολλανδός με τη μαλακή γόμα ελαστικών σημείωσε στο τέλος του FP1 το 1:45,546. Η Red Bull εμφανίστηκε στο Μπακού με ένα μονοθέσιο που δείχνει να πατάει εξαιρετικά στην πίστα και ο Φερστάπεν έστειλε από νωρίς μήνυμα στον ανταγωνισμό.

He does it this time! 💪



Max goes three tenths quicker in the final seconds of the session! 🚀#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/fDQSnzNDGr — Formula 1 (@F1) September 13, 2024

Στο κυνήγι του Φερστάπεν

Στη 2η θέση ήταν ο Λιούις Χάμιλτον της Mercedes-AMG. O Βρετανός σημείωσε σχετικά νωρίς τον ταχύτερο χρόνο του, ωστόσο ήταν τρία δέκατα του δευτερολέπτου πίσω από τον Φερστάπεν. Η Mercedes πρέπει να βρει καλύτερη ισορροπία στην W15, καθώς χάνει μισό δευτερόλεπτο από την RB20. Στην 3η θέση της κατάταξης ήταν ο Σέρχιο Πέρεζ με τη δεύτερη RB20 και δείχνει τη βελτίωση των «ταύρων».

Moments before the red flag, Lewis Hamilton set the new quickest time 👊



Behind him, Norris and Piastri are P2/P3 in the McLarens. #F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/CKTMv5i6Oe — Formula 1 (@F1) September 13, 2024

Τέταρτος ήταν ο Λάντο Νόρις της McLaren, o οποίος ήταν περίπου μισό δευτερόλεπτο μακριά από την κορυφή. Ο Κάρλος Σάινθ ήταν ο ταχύτερος οδηγός της Ferrari στην πρώτη περίοδο δοκιμών και μπροστά από τον Όσκαρ Πιάστρι. Έβδομος ήταν ο Φερνάντο Αλόνσο με την Aston Martin AMR24, με τον Ισπανό να ξεπερνά τον Τζορτζ Ράσελ με τη δεύτερη W15. Την πρώτη 10άδα συμπλήρωσαν οι Σαρλ Λεκλέρ με Ferrari και Ντάνιελ Ρικάρντο με RB.

FP1 is GO! 🟢



We're under way on the streets of Baku 🇦🇿#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/c7dAPcysKJ — Formula 1 (@F1) September 13, 2024

Οι τρεις κόκκινες σημαίες

Στη διαδικασία είδαμε τρεις φορές την εμφάνιση της κόκκινης σημαίας. Η πρώτη ήταν για να καθαριστούν θραύσματα από την πίστα. Η δεύτερη ήταν για ατύχημα, το πρώτο εκ των δύο. Ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari έκανε λάθος στη στροφή 15 και κατέληξε στις προστατευτικές μπαριέρες. Ευτυχώς ο Μονεγάσκος ήταν καλά στην υγεία του όμως δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο για την SF-24 του.

🔴 RED FLAG 🔴



Leclerc has crashed into the barriers! 💥



The quickest driver in practice so far will play no further part in the session. Driver is OK.



"I took the dirt on the outside." he reports back to Ferrari 📻#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/stNOHglFpP September 13, 2024

Η τρίτη κόκκινη σημαία ήταν λόγω πρόσκρουσης που είχε ο Φράνκο Κολαπίντο της Williams με τον τοίχο στη στροφή 4. Ο Αργεντίνος έχασε το πίσω μέρος του μονοθεσίου του την ώρα που άρχισε να στρίβει και δεν κατάφερε να αποφύγει το ατύχημα.

🔴 RED FLAG 🔴



Colapinto is in the wall 😔



The Williams lost the rear on turn in and collects the barrier at T4. Driver is OK.#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/p8KRPHitBi — Formula 1 (@F1) September 13, 2024

Η δράση συνεχίζεται στις 16:00 ώρα Ελλάδος με τη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών.

Αποτελέσματα FP1 Grand Prix Αζερμπαϊτζάν

Φωτογραφίες: Getty Images/Redbullcontentpool.com